https://ria.ru/20241216/belousov-1989487139.html
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск
Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединённой группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:46
2024-12-16T15:46
2024-12-16T15:47
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989462958_0:77:3221:1889_1920x0_80_0_0_975d390ad20688a622533025d49ee77e.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединённой группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник. "Обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989462958_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e8f62118b0c1a263644aaa31f652ccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск
Белоусов призвал обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск