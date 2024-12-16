https://ria.ru/20241216/belousov-1989487139.html

Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск

Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск

Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединённой группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:46

2024-12-16T15:46

2024-12-16T15:47

безопасность

россия

андрей белоусов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989462958_0:77:3221:1889_1920x0_80_0_0_975d390ad20688a622533025d49ee77e.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединённой группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник. "Обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин