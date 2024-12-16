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Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск - РИА Новости, 16.12.2024
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15:46 16.12.2024 (обновлено: 15:47 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989487139.html
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск
Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединённой группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:46
2024-12-16T15:47
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединённой группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник. "Обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов высказался об укомплектованности Объединенной группировки войск

Белоусов призвал обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны необходимо обеспечить укомплектованность Объединённой группировки войск для гарантированного выполнения боевых задач, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник.
«
"Обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач", - сказал Белоусов.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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