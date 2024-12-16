https://ria.ru/20241216/belousov-1989485396.html

Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов

Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024

Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов

Принятие подзаконных актов по указу президента РФ Владимира Путина о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, их нужно принять до конца года,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:42

2024-12-16T15:42

2024-12-16T15:44

россия

андрей белоусов

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принятие подзаконных актов по указу президента РФ Владимира Путина о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, их нужно принять до конца года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по указу президента затянулось, необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность