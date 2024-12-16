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Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
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15:42 16.12.2024 (обновлено: 15:44 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989485396.html
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов
Принятие подзаконных актов по указу президента РФ Владимира Путина о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, их нужно принять до конца года,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:42
2024-12-16T15:44
россия
андрей белоусов
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принятие подзаконных актов по указу президента РФ Владимира Путина о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, их нужно принять до конца года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по указу президента затянулось, необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
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россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов

Белоусов призвал принять подзаконные акты по гособоронзаказу до конца 2024 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принятие подзаконных актов по указу президента РФ Владимира Путина о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, их нужно принять до конца года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по указу президента затянулось, необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
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