https://ria.ru/20241216/belousov-1989485396.html
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов
Принятие подзаконных актов по указу президента РФ Владимира Путина о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, их нужно принять до конца года,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:42
2024-12-16T15:42
2024-12-16T15:44
россия
андрей белоусов
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989483600_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_522dd667f3510d8c2a51b08c13e90289.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принятие подзаконных актов по указу президента РФ Владимира Путина о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, их нужно принять до конца года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по указу президента затянулось, необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989483600_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_65fb7aadaca4c63be4a4be986a95f161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Принятие подзаконных актов по гособоронзаказу затянулось, заявил Белоусов
Белоусов призвал принять подзаконные акты по гособоронзаказу до конца 2024 года