Рейтинг@Mail.ru
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 16.12.2024 (обновлено: 16:26 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989483279.html
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году
Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в специальной военной операции первым направлением работы Минобороны РФ в 2025 году. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:34
2024-12-16T16:26
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989492507_0:0:3369:1895_1920x0_80_0_0_c442f785a1dfc1290233b0b74a891fa6.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в специальной военной операции первым направлением работы Минобороны РФ в 2025 году. "Это 10 основных направлений по которым в следующем году необходимо достичь значимых результатов. Первое направление - это обеспечение победы в специальной военной операции", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989470292_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fc004dbb0776714c9d07e63e287aa2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году

Белоусов назвал обеспечение победы в СВО первым направлением работы Минобороны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в специальной военной операции первым направлением работы Минобороны РФ в 2025 году.
«
"Это 10 основных направлений по которым в следующем году необходимо достичь значимых результатов. Первое направление - это обеспечение победы в специальной военной операции", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи
Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала