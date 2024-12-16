https://ria.ru/20241216/belousov-1989483279.html

Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году

Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в специальной военной операции первым направлением работы Минобороны РФ в 2025 году. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:34

2024-12-16T15:34

2024-12-16T16:26

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в специальной военной операции первым направлением работы Минобороны РФ в 2025 году. "Это 10 основных направлений по которым в следующем году необходимо достичь значимых результатов. Первое направление - это обеспечение победы в специальной военной операции", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность