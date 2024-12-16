https://ria.ru/20241216/belousov-1989483279.html
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году
Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в специальной военной операции первым направлением работы Минобороны РФ в 2025 году. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:34
2024-12-16T15:34
2024-12-16T16:26
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989492507_0:0:3369:1895_1920x0_80_0_0_c442f785a1dfc1290233b0b74a891fa6.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в специальной военной операции первым направлением работы Минобороны РФ в 2025 году. "Это 10 основных направлений по которым в следующем году необходимо достичь значимых результатов. Первое направление - это обеспечение победы в специальной военной операции", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989470292_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fc004dbb0776714c9d07e63e287aa2a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Белоусов назвал первое направление работы Минобороны в следующем году
Белоусов назвал обеспечение победы в СВО первым направлением работы Минобороны