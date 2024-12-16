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В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
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15:33 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/belousov-1989483134.html
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов
Более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускается из военно-учебных заведений в РФ, потребность в кадрах должна обеспечиваться полностью, сообщил министр обороны... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:33
2024-12-16T15:33
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускается из военно-учебных заведений в РФ, потребность в кадрах должна обеспечиваться полностью, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. "Сегодня министерство обороны включает 39 военно-учебных заведений. В том числе созданное в этом году Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тысяч офицеров", - сказал он на коллегии ведомства.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов

Белоусов: более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускают из военно-учебных заведений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускается из военно-учебных заведений в РФ, потребность в кадрах должна обеспечиваться полностью, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
"Сегодня министерство обороны включает 39 военно-учебных заведений. В том числе созданное в этом году Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тысяч офицеров", - сказал он на коллегии ведомства.
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