https://ria.ru/20241216/belousov-1989483134.html
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов
Более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускается из военно-учебных заведений в РФ, потребность в кадрах должна обеспечиваться полностью, сообщил министр обороны... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:33
2024-12-16T15:33
2024-12-16T15:33
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускается из военно-учебных заведений в РФ, потребность в кадрах должна обеспечиваться полностью, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. "Сегодня министерство обороны включает 39 военно-учебных заведений. В том числе созданное в этом году Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тысяч офицеров", - сказал он на коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989482564.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов
Белоусов: более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускают из военно-учебных заведений