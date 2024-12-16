https://ria.ru/20241216/belousov-1989483134.html

В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов

В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024

В России ежегодно выпускают более 12 тысяч офицеров, заявил Белоусов

Более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускается из военно-учебных заведений в РФ, потребность в кадрах должна обеспечиваться полностью, сообщил министр обороны... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:33

2024-12-16T15:33

2024-12-16T15:33

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 12 тысяч офицеров ежегодно выпускается из военно-учебных заведений в РФ, потребность в кадрах должна обеспечиваться полностью, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. "Сегодня министерство обороны включает 39 военно-учебных заведений. В том числе созданное в этом году Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тысяч офицеров", - сказал он на коллегии ведомства.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989482564.html

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безопасность, россия, андрей белоусов