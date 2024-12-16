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Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 16.12.2024 (обновлено: 21:20 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989482564.html
Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году
Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году
Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:32
2024-12-16T21:20
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
безопасность
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны. "Всего потери составили почти миллион человек за все время СВО", — сказал он.Белоусов также отметил, что сейчас ВСУ контролируют уже менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что за год российская армия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе в зоне спецоперации. Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989481993.html
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россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин
Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году

Белоусов: потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч человек убитыми и ранеными

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Всего потери составили почти миллион человек за все время СВО", — сказал он.
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Белоусов также отметил, что сейчас ВСУ контролируют уже менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что за год российская армия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе в зоне спецоперации.
Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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