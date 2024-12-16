https://ria.ru/20241216/belousov-1989482564.html
Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году
Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году
Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:32
2024-12-16T15:32
2024-12-16T21:20
специальная военная операция на украине
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андрей белоусов
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны. "Всего потери составили почти миллион человек за все время СВО", — сказал он.Белоусов также отметил, что сейчас ВСУ контролируют уже менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что за год российская армия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе в зоне спецоперации. Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989481993.html
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Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году
Белоусов: потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч человек убитыми и ранеными