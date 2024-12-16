https://ria.ru/20241216/belousov-1989482564.html

Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году

Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов оценил потери ВСУ в 2024 году

Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:32

2024-12-16T15:32

2024-12-16T21:20

специальная военная операция на украине

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андрей белоусов

вооруженные силы украины

безопасность

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны. "Всего потери составили почти миллион человек за все время СВО", — сказал он.Белоусов также отметил, что сейчас ВСУ контролируют уже менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что за год российская армия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе в зоне спецоперации. Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989481993.html

https://ria.ru/20241216/kollegiya-1989482702.html

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россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, безопасность, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин