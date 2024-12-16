https://ria.ru/20241216/belousov-1989477833.html

Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом

Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал одним из приоритетных направлений формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:23

2024-12-16T15:23

2024-12-16T15:23

россия

андрей белоусов

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал одним из приоритетных направлений формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством. "Шестое направление - это формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством обороны. Это ключевое направление с точки зрения своевременного выявления и реагирования на системные проблемы. Прежде всего в части защиты прав военнослужащих", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны. Министр сообщил, что в этом году количество обращений, поступивших в военное ведомство, по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем в два раза и превысило 700 тысяч. Он отметил, что в министерстве уже приступили к внедрению нового подхода, суть которого состоит в переходе от работы с обращениями к решению проблем заявителя. По словам Белоусова, для полноценной реализации такого подхода предстоит, во-первых, изменить порядок работы с обращениями, внедрить цифровую систему, которая позволит отслеживать движение каждого обращения, принять регламенты работы органов военного управления с обращениями на всех этапах, а также предусмотреть в системе оценку заявителем качества решения проблемы. Кроме того, необходимо создать систему мотивации должностных лиц, обеспечивающую соблюдение сроков и рассмотрение вопросов по существу; систему мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях с целью выявления и решения системных проблем, а также запустить в полном объеме работу военно-социального центра. "Отдельная задача - создание механизма отработки информации военных корреспондентов о проблемных вопросах. Работа началась уже в этом году. В министерстве регулярно проводятся встречи с военным корреспондентами. По итогам даются конкретные поручения органам военного управления для решения вопросов по существу. Между встречами организован обмен информацией с военкорами для отработки острых и срочных вопросов. Такой подход дает существенные результаты. Будем продолжать эту работу", - заключил министр.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, андрей белоусов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)