https://ria.ru/20241216/belousov-1989477833.html
Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом
Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал одним из приоритетных направлений формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:23
2024-12-16T15:23
2024-12-16T15:23
россия
андрей белоусов
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал одним из приоритетных направлений формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством. "Шестое направление - это формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством обороны. Это ключевое направление с точки зрения своевременного выявления и реагирования на системные проблемы. Прежде всего в части защиты прав военнослужащих", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны. Министр сообщил, что в этом году количество обращений, поступивших в военное ведомство, по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем в два раза и превысило 700 тысяч. Он отметил, что в министерстве уже приступили к внедрению нового подхода, суть которого состоит в переходе от работы с обращениями к решению проблем заявителя. По словам Белоусова, для полноценной реализации такого подхода предстоит, во-первых, изменить порядок работы с обращениями, внедрить цифровую систему, которая позволит отслеживать движение каждого обращения, принять регламенты работы органов военного управления с обращениями на всех этапах, а также предусмотреть в системе оценку заявителем качества решения проблемы. Кроме того, необходимо создать систему мотивации должностных лиц, обеспечивающую соблюдение сроков и рассмотрение вопросов по существу; систему мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях с целью выявления и решения системных проблем, а также запустить в полном объеме работу военно-социального центра. "Отдельная задача - создание механизма отработки информации военных корреспондентов о проблемных вопросах. Работа началась уже в этом году. В министерстве регулярно проводятся встречи с военным корреспондентами. По итогам даются конкретные поручения органам военного управления для решения вопросов по существу. Между встречами организован обмен информацией с военкорами для отработки острых и срочных вопросов. Такой подход дает существенные результаты. Будем продолжать эту работу", - заключил министр.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей белоусов, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом
Белоусов назвал приоритетом формирование системы обратной связи военных с МО РФ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал одним из приоритетных направлений формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством.
«
"Шестое направление - это формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством обороны. Это ключевое направление с точки зрения своевременного выявления и реагирования на системные проблемы. Прежде всего в части защиты прав военнослужащих", - сказал Белоусов
на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Министр сообщил, что в этом году количество обращений, поступивших в военное ведомство, по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем в два раза и превысило 700 тысяч. Он отметил, что в министерстве уже приступили к внедрению нового подхода, суть которого состоит в переходе от работы с обращениями к решению проблем заявителя.
По словам Белоусова, для полноценной реализации такого подхода предстоит, во-первых, изменить порядок работы с обращениями, внедрить цифровую систему, которая позволит отслеживать движение каждого обращения, принять регламенты работы органов военного управления с обращениями на всех этапах, а также предусмотреть в системе оценку заявителем качества решения проблемы.
Кроме того, необходимо создать систему мотивации должностных лиц, обеспечивающую соблюдение сроков и рассмотрение вопросов по существу; систему мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях с целью выявления и решения системных проблем, а также запустить в полном объеме работу военно-социального центра.
«
"Отдельная задача - создание механизма отработки информации военных корреспондентов о проблемных вопросах. Работа началась уже в этом году. В министерстве регулярно проводятся встречи с военным корреспондентами. По итогам даются конкретные поручения органам военного управления для решения вопросов по существу. Между встречами организован обмен информацией с военкорами для отработки острых и срочных вопросов. Такой подход дает существенные результаты. Будем продолжать эту работу", - заключил министр.