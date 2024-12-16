https://ria.ru/20241216/belousov-1989476475.html
Белоусов рассказал о поставках танков в войска в 2024 году
Белоусов рассказал о поставках танков в войска в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о поставках танков в войска в 2024 году
В 2024 году по сравнению с 2022-м поступление танков в войска возросло в 7 раз, беспилотников - в 23 раза, боеприпасов - в 22 раза, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:20
2024-12-16T15:20
2024-12-16T15:20
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В 2024 году по сравнению с 2022-м поступление танков в войска возросло в 7 раз, беспилотников - в 23 раза, боеприпасов - в 22 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник. "В текущем году по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков в 7 раз, боевых транспортеров - в 3 раза, беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза, артиллерийских боеприпасов - в 11 раза", - сказал Белоусов.
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безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал о поставках танков в войска в 2024 году
Белоусов: в 2024 году поступление танков в войска возросло в семь раз