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Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках - РИА Новости, 16.12.2024
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15:17 16.12.2024 (обновлено: 16:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989474367.html
Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках
Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости обновить аптечки в российских войсках на доработанные с учётом спецоперации, а также довести до 100%... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:17
2024-12-16T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
россия
андрей белоусов
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости обновить аптечки в российских войсках на доработанные с учётом спецоперации, а также довести до 100% уровень оснащения средствами защиты для эвакуации. "Требуется завершить переход на современные средства оказания первой помощи военнослужащим, доработанные с учетом опыта СВО. Речь идёт про аптечки восьмого образца", - сказал Белоусов на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ в понедельник. "Дооснастить медицинские подразделения современными средствами защиты для эвакуации до 100%, - сейчас этот показатель находится на уровне 40%. И расширить успешный опыт использования для эвакуации раненых малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы", - добавил он. Министр подчеркнул, что неонацисты, с которыми армия РФ сталкивается в ходе СВО, бьют по машинам скорой медицинской помощи и препятствуют эвакуации раненых. Кроме того, по его словам, необходимо повысить укомплектованность медицинских подразделений войскового звена средним и младшим медицинским персоналом до 98%. Сейчас этот показатель составляет 95%, уточнил он. Для этого планируется предоставить дополнительное материальное стимулирование медицинских специалистов, рассказал Белоусов. "Требуется завершить строительство 19 новых госпиталей, оснащенных самым современным оборудованием. И завершить капитальный ремонт в 10-ти военно-медицинских организациях с общей вместимостью более 3 тысяч койко-мест", - также отметил он. Белоусов поблагодарил медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, в окружных, центральных военно-медицинских и гражданских учреждениях. Отдельные слова признательности он выразил Минздраву и ФМБА за создание дополнительного коечного фонда и оказание помощи в долечивании раненых военнослужащих.
https://ria.ru/20241216/putin-1989460290.html
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безопасность, здоровье - общество, россия, андрей белоусов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Белоусов, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках

Белоусов призвал оснастить все войска на СВО средствами защиты для эвакуации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости обновить аптечки в российских войсках на доработанные с учётом спецоперации, а также довести до 100% уровень оснащения средствами защиты для эвакуации.
«
"Требуется завершить переход на современные средства оказания первой помощи военнослужащим, доработанные с учетом опыта СВО. Речь идёт про аптечки восьмого образца", - сказал Белоусов на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ в понедельник.
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"Дооснастить медицинские подразделения современными средствами защиты для эвакуации до 100%, - сейчас этот показатель находится на уровне 40%. И расширить успешный опыт использования для эвакуации раненых малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы", - добавил он.
Министр подчеркнул, что неонацисты, с которыми армия РФ сталкивается в ходе СВО, бьют по машинам скорой медицинской помощи и препятствуют эвакуации раненых.
Кроме того, по его словам, необходимо повысить укомплектованность медицинских подразделений войскового звена средним и младшим медицинским персоналом до 98%. Сейчас этот показатель составляет 95%, уточнил он. Для этого планируется предоставить дополнительное материальное стимулирование медицинских специалистов, рассказал Белоусов.
«
"Требуется завершить строительство 19 новых госпиталей, оснащенных самым современным оборудованием. И завершить капитальный ремонт в 10-ти военно-медицинских организациях с общей вместимостью более 3 тысяч койко-мест", - также отметил он.
Белоусов поблагодарил медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, в окружных, центральных военно-медицинских и гражданских учреждениях. Отдельные слова признательности он выразил Минздраву и ФМБА за создание дополнительного коечного фонда и оказание помощи в долечивании раненых военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей БелоусовФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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