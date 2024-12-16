Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках
Белоусов призвал оснастить все войска на СВО средствами защиты для эвакуации
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости обновить аптечки в российских войсках на доработанные с учётом спецоперации, а также довести до 100% уровень оснащения средствами защиты для эвакуации.
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"Требуется завершить переход на современные средства оказания первой помощи военнослужащим, доработанные с учетом опыта СВО. Речь идёт про аптечки восьмого образца", - сказал Белоусов на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ в понедельник.
"Дооснастить медицинские подразделения современными средствами защиты для эвакуации до 100%, - сейчас этот показатель находится на уровне 40%. И расширить успешный опыт использования для эвакуации раненых малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы", - добавил он.
Министр подчеркнул, что неонацисты, с которыми армия РФ сталкивается в ходе СВО, бьют по машинам скорой медицинской помощи и препятствуют эвакуации раненых.
Кроме того, по его словам, необходимо повысить укомплектованность медицинских подразделений войскового звена средним и младшим медицинским персоналом до 98%. Сейчас этот показатель составляет 95%, уточнил он. Для этого планируется предоставить дополнительное материальное стимулирование медицинских специалистов, рассказал Белоусов.
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"Требуется завершить строительство 19 новых госпиталей, оснащенных самым современным оборудованием. И завершить капитальный ремонт в 10-ти военно-медицинских организациях с общей вместимостью более 3 тысяч койко-мест", - также отметил он.
Белоусов поблагодарил медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, в окружных, центральных военно-медицинских и гражданских учреждениях. Отдельные слова признательности он выразил Минздраву и ФМБА за создание дополнительного коечного фонда и оказание помощи в долечивании раненых военнослужащих.