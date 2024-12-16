https://ria.ru/20241216/belousov-1989474367.html

Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках

Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал обновить аптечки в российских войсках

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости обновить аптечки в российских войсках на доработанные с учётом спецоперации, а также довести до 100%... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:17

2024-12-16T15:17

2024-12-16T16:25

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

россия

андрей белоусов

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости обновить аптечки в российских войсках на доработанные с учётом спецоперации, а также довести до 100% уровень оснащения средствами защиты для эвакуации. "Требуется завершить переход на современные средства оказания первой помощи военнослужащим, доработанные с учетом опыта СВО. Речь идёт про аптечки восьмого образца", - сказал Белоусов на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ в понедельник. "Дооснастить медицинские подразделения современными средствами защиты для эвакуации до 100%, - сейчас этот показатель находится на уровне 40%. И расширить успешный опыт использования для эвакуации раненых малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы", - добавил он. Министр подчеркнул, что неонацисты, с которыми армия РФ сталкивается в ходе СВО, бьют по машинам скорой медицинской помощи и препятствуют эвакуации раненых. Кроме того, по его словам, необходимо повысить укомплектованность медицинских подразделений войскового звена средним и младшим медицинским персоналом до 98%. Сейчас этот показатель составляет 95%, уточнил он. Для этого планируется предоставить дополнительное материальное стимулирование медицинских специалистов, рассказал Белоусов. "Требуется завершить строительство 19 новых госпиталей, оснащенных самым современным оборудованием. И завершить капитальный ремонт в 10-ти военно-медицинских организациях с общей вместимостью более 3 тысяч койко-мест", - также отметил он. Белоусов поблагодарил медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, в окружных, центральных военно-медицинских и гражданских учреждениях. Отдельные слова признательности он выразил Минздраву и ФМБА за создание дополнительного коечного фонда и оказание помощи в долечивании раненых военнослужащих.

https://ria.ru/20241216/putin-1989460290.html

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Наталья Макарова

безопасность, здоровье - общество, россия, андрей белоусов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)