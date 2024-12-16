https://ria.ru/20241216/belousov-1989473211.html
Белоусов заявил о возможном военном конфликте России и НАТО
Белоусов заявил о возможном военном конфликте России и НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о возможном военном конфликте России и НАТО
Решения на саммите НАТО и доктринальные документы говорят о том, что военный конфликт РФ и альянса возможен в ближайшие десятилетия, заявил министр обороны... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:14
2024-12-16T15:14
2024-12-16T18:05
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Решения на саммите НАТО и доктринальные документы говорят о том, что военный конфликт РФ и альянса возможен в ближайшие десятилетия, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "Деятельность министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов… обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны России.По словам Белоусова, на возможный военный конфликт с Североатлантическим альянсом указывают решения, принятые на прошедшем в июле текущего года саммите НАТО, а также содержимое в доктринальных документах США и других стран военного блока.
https://ria.ru/20241216/zapad-1989472693.html
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россия, европа, сша, андрей белоусов, нато, в мире, безопасность
Россия, Европа, США, Андрей Белоусов, НАТО, В мире, Безопасность
Белоусов заявил о возможном военном конфликте России и НАТО
Белоусов заявил, что военный конфликт с НАТО возможен в ближайшие десятилетия