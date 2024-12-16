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Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела

Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела

Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии армии, об этом он заявил на расширенном... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:11

2024-12-16T15:11

2024-12-16T17:16

россия

андрей белоусов

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии армии, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ведомства."Хотел бы <...> искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил", — сказал глава Минобороны.Кроме того, Белоусов поблагодарил за поддержку администрацию президента, правительство, Совфед и Госдуму, а также глав других силовых ведомств за совместную работу.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

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Белоусов на коллегии Минобороны поблагодарил Шойгу за создание "мощного задела" Белоусов на коллегии Минобороны поблагодарил Шойгу за создание "мощного задела" в развитии Вооруженных сил. 2024-12-16T15:11 true PT0M23S

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Наталья Макарова

россия, андрей белоусов, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)