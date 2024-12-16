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Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела - РИА Новости, 16.12.2024
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15:11 16.12.2024 (обновлено: 17:16 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989471557.html
Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела
Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела
Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии армии, об этом он заявил на расширенном... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:11
2024-12-16T17:16
россия
андрей белоусов
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии армии, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.&quot;Хотел бы &lt;...&gt; искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил&quot;, — сказал глава Минобороны.Кроме того, Белоусов поблагодарил за поддержку администрацию президента, правительство, Совфед и Госдуму, а также глав других силовых ведомств за совместную работу.
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Белоусов на коллегии Минобороны поблагодарил Шойгу за создание "мощного задела"
Белоусов на коллегии Минобороны поблагодарил Шойгу за создание "мощного задела" в развитии Вооруженных сил.
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россия, андрей белоусов, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела

Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС России

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии армии, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.
«

"Хотел бы <...> искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил", — сказал глава Минобороны.

Кроме того, Белоусов поблагодарил за поддержку администрацию президента, правительство, Совфед и Госдуму, а также глав других силовых ведомств за совместную работу.
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РоссияАндрей БелоусовСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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