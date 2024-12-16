https://ria.ru/20241216/belousov-1989466839.html

Белоусов рассказал о механизмах коллективного реагирования на новые угрозы

Белоусов рассказал о механизмах коллективного реагирования на новые угрозы - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал о механизмах коллективного реагирования на новые угрозы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что нужны механизмы коллективного реагирования на новые угрозы безопасности с использованием потенциала ОДКБ, СНГ и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:59

2024-12-16T14:59

2024-12-16T14:59

безопасность

россия

андрей белоусов

одкб

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что нужны механизмы коллективного реагирования на новые угрозы безопасности с использованием потенциала ОДКБ, СНГ и Союзного государства. "Необходимо решить ряд задач. Первое, обеспечить создание эффективных механизмов коллективного реагирования на новую угрозу безопасности. Для этого использовать потенциал ОДКБ, СНГ и Союзного государства", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, андрей белоусов, одкб, снг