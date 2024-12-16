https://ria.ru/20241216/belousov-1989466839.html
Белоусов рассказал о механизмах коллективного реагирования на новые угрозы
Белоусов рассказал о механизмах коллективного реагирования на новые угрозы - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о механизмах коллективного реагирования на новые угрозы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что нужны механизмы коллективного реагирования на новые угрозы безопасности с использованием потенциала ОДКБ, СНГ и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:59
2024-12-16T14:59
2024-12-16T14:59
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что нужны механизмы коллективного реагирования на новые угрозы безопасности с использованием потенциала ОДКБ, СНГ и Союзного государства. "Необходимо решить ряд задач. Первое, обеспечить создание эффективных механизмов коллективного реагирования на новую угрозу безопасности. Для этого использовать потенциал ОДКБ, СНГ и Союзного государства", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, одкб, снг
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, СНГ
Белоусов рассказал о механизмах коллективного реагирования на новые угрозы
Белоусов заявил, что нужны механизмы коллективного реагирования на новые угрозы