https://ria.ru/20241216/belousov-1989465744.html

Белоусов поручил создать систему интеграции данных на тактическом уровне

Белоусов поручил создать систему интеграции данных на тактическом уровне - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов поручил создать систему интеграции данных на тактическом уровне

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил командованию сухопутных войск разработать в 2025 году систему, интегрирующую информацию на тактическом уровне. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:58

2024-12-16T14:58

2024-12-16T14:58

безопасность

россия

андрей белоусов

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил командованию сухопутных войск разработать в 2025 году систему, интегрирующую информацию на тактическом уровне. "Автоматизировать управление боевыми действиями и повысить информационную осведомленность командиров и органов управления. Для этого необходимо создать интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене. Элементы, наработки такой системы есть во всех группировках и многих частях соединений, нужно придать этому системный характер. Поручаю Главному командованию Сухопутных войск разработать такую систему и обеспечить первый этап её внедрения в войсках уже в следующем году", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, россия, андрей белоусов, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)