https://ria.ru/20241216/belousov-1989465744.html
Белоусов поручил создать систему интеграции данных на тактическом уровне
Белоусов поручил создать систему интеграции данных на тактическом уровне - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов поручил создать систему интеграции данных на тактическом уровне
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил командованию сухопутных войск разработать в 2025 году систему, интегрирующую информацию на тактическом уровне. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:58
2024-12-16T14:58
2024-12-16T14:58
безопасность
россия
андрей белоусов
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил командованию сухопутных войск разработать в 2025 году систему, интегрирующую информацию на тактическом уровне. "Автоматизировать управление боевыми действиями и повысить информационную осведомленность командиров и органов управления. Для этого необходимо создать интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене. Элементы, наработки такой системы есть во всех группировках и многих частях соединений, нужно придать этому системный характер. Поручаю Главному командованию Сухопутных войск разработать такую систему и обеспечить первый этап её внедрения в войсках уже в следующем году", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2331:1748_1920x0_80_0_0_c594cff09ece5805e0fc143bd33cfbc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поручил создать систему интеграции данных на тактическом уровне
Белоусов поручил создать систему, интегрирующую информацию на тактическом уровне