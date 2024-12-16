https://ria.ru/20241216/belousov-1989464824.html
Технологии полностью меняют характер вооруженной борьбы, заявил Белоусов
Технологии полностью меняют характер вооруженной борьбы, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
Технологии полностью меняют характер вооруженной борьбы, заявил Белоусов
Робототехника, квантовые вычисления и коммуникации кардинально меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:55
2024-12-16T14:55
2024-12-16T14:55
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Робототехника, квантовые вычисления и коммуникации кардинально меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Робототехника. Высокоскоростная защищенная передача данных. Межмашинное взаимодействие. Квантовые вычисления и коммуникации. Эти технологии кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом", - сказал Белоусов во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Технологии полностью меняют характер вооруженной борьбы, заявил Белоусов
Белоусов: робототехника полностью меняет характер вооруженной борьбы