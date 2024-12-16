https://ria.ru/20241216/belousov-1989464824.html

Технологии полностью меняют характер вооруженной борьбы, заявил Белоусов

Технологии полностью меняют характер вооруженной борьбы, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024

Технологии полностью меняют характер вооруженной борьбы, заявил Белоусов

Робототехника, квантовые вычисления и коммуникации кардинально меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:55

2024-12-16T14:55

2024-12-16T14:55

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Робототехника, квантовые вычисления и коммуникации кардинально меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Робототехника. Высокоскоростная защищенная передача данных. Межмашинное взаимодействие. Квантовые вычисления и коммуникации. Эти технологии кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом", - сказал Белоусов во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, андрей белоусов