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Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран - РИА Новости, 16.12.2024
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14:25 16.12.2024 (обновлено: 15:05 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989448717.html
Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран
Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран - РИА Новости, 16.12.2024
Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран
Военное сотрудничество РФ в 2024 году охватывало более 100 стран, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:25
2024-12-16T15:05
россия
андрей белоусов
снг
ближний восток
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военное сотрудничество РФ в 2024 году охватывало более 100 стран, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Следует констатировать, что попытки коллективного Запада изолировать Россию в плане военного сотрудничества, - провалились. В текущем году оно охватывало более ста стран. Расширено взаимодействие с союзниками и стратегическими партнерами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Он добавил, что в том числе проведено двадцать одно международное учение, осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства.
https://ria.ru/20241216/rossija-1989452201.html
россия
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россия, андрей белоусов, снг, ближний восток
Россия, Андрей Белоусов, СНГ, Ближний Восток
Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран

Белоусов: военное сотрудничество РФ в 2024 году охватывало более 100 стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны
Здание Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военное сотрудничество РФ в 2024 году охватывало более 100 стран, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Следует констатировать, что попытки коллективного Запада изолировать Россию в плане военного сотрудничества, - провалились. В текущем году оно охватывало более ста стран. Расширено взаимодействие с союзниками и стратегическими партнерами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
Он добавил, что в том числе проведено двадцать одно международное учение, осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов рассказал о расширении взаимодействия с союзниками и партнерами
Вчера, 14:36
 
РоссияАндрей БелоусовСНГБлижний Восток
 
 
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