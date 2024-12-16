https://ria.ru/20241216/belousov-1989448717.html

Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран

Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран - РИА Новости, 16.12.2024

Военное сотрудничество России в 2024 году охватывало более 100 стран

Военное сотрудничество РФ в 2024 году охватывало более 100 стран, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:25

2024-12-16T14:25

2024-12-16T15:05

россия

андрей белоусов

снг

ближний восток

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военное сотрудничество РФ в 2024 году охватывало более 100 стран, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Следует констатировать, что попытки коллективного Запада изолировать Россию в плане военного сотрудничества, - провалились. В текущем году оно охватывало более ста стран. Расширено взаимодействие с союзниками и стратегическими партнерами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Он добавил, что в том числе проведено двадцать одно международное учение, осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства.

https://ria.ru/20241216/rossija-1989452201.html

россия

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россия, андрей белоусов, снг, ближний восток