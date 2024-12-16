https://ria.ru/20241216/belousov-1989448625.html
Белоусов призвал расширить позиции России на мировых рынках вооружения
Белоусов призвал расширить позиции России на мировых рынках вооружения - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал расширить позиции России на мировых рынках вооружения
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости расширить позиции России на мировых рынках вооружения. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:24
2024-12-16T14:24
2024-12-16T14:39
россия
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости расширить позиции России на мировых рынках вооружения."Обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с нашими партнерами", - сказал Белоусов во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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россия, андрей белоусов, экономика
Россия, Андрей Белоусов, Экономика