https://ria.ru/20241216/belousov-1989448625.html

Белоусов призвал расширить позиции России на мировых рынках вооружения

Белоусов призвал расширить позиции России на мировых рынках вооружения - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал расширить позиции России на мировых рынках вооружения

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости расширить позиции России на мировых рынках вооружения. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:24

2024-12-16T14:24

2024-12-16T14:39

россия

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости расширить позиции России на мировых рынках вооружения."Обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с нашими партнерами", - сказал Белоусов во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/initsiativa-1989453158.html

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россия, андрей белоусов, экономика