https://ria.ru/20241216/belousov-1989447882.html

Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий

Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий

Россия делится с ключевыми партнёрами опытом ведения боевых действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:23

2024-12-16T14:23

2024-12-16T14:42

россия

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия делится с ключевыми партнёрами опытом ведения боевых действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Делимся с ключевыми партнёрами российским опытом ведения боевых действий. В стажировках и консультациях участвовало более 1200 иностранных военнослужащих", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989455159.html

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россия, андрей белоусов, безопасность