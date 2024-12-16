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Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий - РИА Новости, 16.12.2024
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14:23 16.12.2024 (обновлено: 14:42 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989447882.html
Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий
Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий
Россия делится с ключевыми партнёрами опытом ведения боевых действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:23
2024-12-16T14:42
россия
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия делится с ключевыми партнёрами опытом ведения боевых действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Делимся с ключевыми партнёрами российским опытом ведения боевых действий. В стажировках и консультациях участвовало более 1200 иностранных военнослужащих", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.
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россия, андрей белоусов, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий

Белоусов: Россия делится с ключевыми партнерами опытом ведения боевых действий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов, архивное фото
Андрей Белоусов, архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андрей Белоусов, архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия делится с ключевыми партнёрами опытом ведения боевых действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Делимся с ключевыми партнёрами российским опытом ведения боевых действий. В стажировках и консультациях участвовало более 1200 иностранных военнослужащих", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.
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