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Белоусов заявил о снижении показателей госпитальной летальности - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 16.12.2024 (обновлено: 14:31 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989447197.html
Белоусов заявил о снижении показателей госпитальной летальности
Белоусов заявил о снижении показателей госпитальной летальности - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о снижении показателей госпитальной летальности
Показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее 0,5% и продолжает снижаться, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:20
2024-12-16T14:31
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее 0,5% и продолжает снижаться, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Следует отметить, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией. Об этом говорят цифры. Порядка 96% военнослужащих после выписки из госпиталей могут вернуться в строй. А показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться. Это один из лучших показателей в мире", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989450138.html
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россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов заявил о снижении показателей госпитальной летальности

Белоусов: госпитальная летальность составляет менее 0,5% и продолжает снижаться

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее 0,5% и продолжает снижаться, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Следует отметить, что военная медицина с честью выдержала испытание специальной военной операцией. Об этом говорят цифры. Порядка 96% военнослужащих после выписки из госпиталей могут вернуться в строй. А показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться. Это один из лучших показателей в мире", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Белоусов
 
 
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