https://ria.ru/20241216/belousov-1989447087.html

Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов

Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости инвентаризировать наземные робототехнические комплексы, провести их испытания и выпускать серийно. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:20

2024-12-16T14:20

2024-12-16T14:20

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости инвентаризировать наземные робототехнические комплексы, провести их испытания и выпускать серийно. "Эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Такие общевойсковые изобретения постоянно улучшают характеристику БПЛА, средств связи и РЭР. Все это позволяет сохранить тысячи жизней наших военнослужащих. В этой связи требуется провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20241216/voennye-1989435383.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, андрей белоусов