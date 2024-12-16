https://ria.ru/20241216/belousov-1989447087.html
Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов
Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости инвентаризировать наземные робототехнические комплексы, провести их испытания и выпускать серийно. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:20
2024-12-16T14:20
2024-12-16T14:20
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости инвентаризировать наземные робототехнические комплексы, провести их испытания и выпускать серийно. "Эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Такие общевойсковые изобретения постоянно улучшают характеристику БПЛА, средств связи и РЭР. Все это позволяет сохранить тысячи жизней наших военнослужащих. В этой связи требуется провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/voennye-1989435383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов
Белоусов призвал к серийному выпуску наземных робототехнических комплексов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости инвентаризировать наземные робототехнические комплексы, провести их испытания и выпускать серийно.
"Эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Такие общевойсковые изобретения постоянно улучшают характеристику БПЛА, средств связи и РЭР. Все это позволяет сохранить тысячи жизней наших военнослужащих. В этой связи требуется провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.