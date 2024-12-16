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Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий - РИА Новости, 16.12.2024
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14:19 16.12.2024 (обновлено: 14:54 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989446621.html
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий
Есть нарекания по выплатам вознаграждений за активное ведение боевых действий, они выросли с сентября в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:19
2024-12-16T14:54
андрей белоусов
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Есть нарекания по выплатам вознаграждений за активное ведение боевых действий, они выросли с сентября в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, предстоит обеспечить справедливую, адресную и оперативную выплату денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий."С сентября текущего года эти выплаты увеличены в полтора раза. Но при этом – очень много нареканий по поводу их полноты и своевременности. Эти недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
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андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий

Белоусов: есть нарекания по выплатам за активное ведение боевых действий

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Есть нарекания по выплатам вознаграждений за активное ведение боевых действий, они выросли с сентября в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
По его словам, предстоит обеспечить справедливую, адресную и оперативную выплату денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий.
«
"С сентября текущего года эти выплаты увеличены в полтора раза. Но при этом – очень много нареканий по поводу их полноты и своевременности. Эти недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Андрей БелоусовВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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