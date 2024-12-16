https://ria.ru/20241216/belousov-1989446621.html
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий
Есть нарекания по выплатам вознаграждений за активное ведение боевых действий, они выросли с сентября в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:19
2024-12-16T14:19
2024-12-16T14:54
андрей белоусов
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Есть нарекания по выплатам вознаграждений за активное ведение боевых действий, они выросли с сентября в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, предстоит обеспечить справедливую, адресную и оперативную выплату денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий."С сентября текущего года эти выплаты увеличены в полтора раза. Но при этом – очень много нареканий по поводу их полноты и своевременности. Эти недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий
Белоусов: есть нарекания по выплатам за активное ведение боевых действий