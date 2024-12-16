https://ria.ru/20241216/belousov-1989446621.html

Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий

Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал о выплатах за активное ведение боевых действий

Есть нарекания по выплатам вознаграждений за активное ведение боевых действий, они выросли с сентября в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:19

2024-12-16T14:19

2024-12-16T14:54

андрей белоусов

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Есть нарекания по выплатам вознаграждений за активное ведение боевых действий, они выросли с сентября в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, предстоит обеспечить справедливую, адресную и оперативную выплату денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий."С сентября текущего года эти выплаты увеличены в полтора раза. Но при этом – очень много нареканий по поводу их полноты и своевременности. Эти недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), россия