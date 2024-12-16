https://ria.ru/20241216/belousov-1989445540.html

Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи

Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи

Необходимо повысить уровень оказания военнослужащим первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:15

2024-12-16T14:15

2024-12-16T14:35

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здоровье - общество

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо повысить уровень оказания военнослужащим первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."Обеспечить повышение уровня оказания первой помощи – речь идет о тактической медицине. И сокращение сроков медицинской эвакуации", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он отметил, что в 2025 году необходимо сосредоточиться на обучении военнослужащих навыкам оказания первой помощи в ходе боевой подготовки. По словам министра, для этого специалистами Центра тактической медицины Минобороны подготовлено более 7 тысяч инструкторов.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989451664.html

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россия, здоровье - общество, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)