Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 16.12.2024 (обновлено: 14:35 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989445540.html
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи
Необходимо повысить уровень оказания военнослужащим первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:35
специальная военная операция на украине
россия
здоровье - общество
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо повысить уровень оказания военнослужащим первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."Обеспечить повышение уровня оказания первой помощи – речь идет о тактической медицине. И сокращение сроков медицинской эвакуации", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он отметил, что в 2025 году необходимо сосредоточиться на обучении военнослужащих навыкам оказания первой помощи в ходе боевой подготовки. По словам министра, для этого специалистами Центра тактической медицины Минобороны подготовлено более 7 тысяч инструкторов.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989451664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Здоровье - Общество, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи

Белоусов: необходимо повысить уровень оказания первой помощи военнослужащим

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо повысить уровень оказания военнослужащим первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"Обеспечить повышение уровня оказания первой помощи – речь идет о тактической медицине. И сокращение сроков медицинской эвакуации", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Он отметил, что в 2025 году необходимо сосредоточиться на обучении военнослужащих навыкам оказания первой помощи в ходе боевой подготовки. По словам министра, для этого специалистами Центра тактической медицины Минобороны подготовлено более 7 тысяч инструкторов.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов оценил ситуацию с экспортными поставками военной продукции
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗдоровье - ОбществоАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала