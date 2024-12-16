https://ria.ru/20241216/belousov-1989445540.html
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи
Необходимо повысить уровень оказания военнослужащим первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:35
специальная военная операция на украине
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здоровье - общество
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо повысить уровень оказания военнослужащим первой помощи и сократить сроки медицинской эвакуации, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."Обеспечить повышение уровня оказания первой помощи – речь идет о тактической медицине. И сокращение сроков медицинской эвакуации", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он отметил, что в 2025 году необходимо сосредоточиться на обучении военнослужащих навыкам оказания первой помощи в ходе боевой подготовки. По словам министра, для этого специалистами Центра тактической медицины Минобороны подготовлено более 7 тысяч инструкторов.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989451664.html
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россия, здоровье - общество, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Здоровье - Общество, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов заявил о необходимости повышения уровня оказания первой помощи
Белоусов: необходимо повысить уровень оказания первой помощи военнослужащим