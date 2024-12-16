https://ria.ru/20241216/belousov-1989445093.html

Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы

Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы

Опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть в других регионах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:15

2024-12-16T14:15

2024-12-16T14:38

москва

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть в других регионах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов."Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html

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Наталья Макарова

москва, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, пво, безопасность, россия