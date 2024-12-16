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Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы - РИА Новости, 16.12.2024
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14:15 16.12.2024 (обновлено: 14:38 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989445093.html
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы
Опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть в других регионах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:38
москва
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
пво
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть в других регионах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов."Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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москва, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, пво, безопасность, россия
Москва, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, ПВО, Безопасность, Россия
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы

Белоусов: опыт построения ПВО вокруг Москвы стоит учитывать и в других регионах

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть в других регионах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
«
"Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году
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МоскваАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФПВОБезопасностьРоссия
 
 
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