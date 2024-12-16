https://ria.ru/20241216/belousov-1989445093.html
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы
Опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть в других регионах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:15
2024-12-16T14:38
москва
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
пво
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт построения системы ПВО вокруг Москвы нужно учесть в других регионах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов."Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, пво, безопасность, россия
Москва, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, ПВО, Безопасность, Россия
Белоусов призвал учесть в регионах опыт построения ПВО вокруг Москвы
Белоусов: опыт построения ПВО вокруг Москвы стоит учитывать и в других регионах