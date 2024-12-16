https://ria.ru/20241216/belousov-1989444505.html

Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы

Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы в России, возрождать лучшие армейские традиции: кодекс чести, офицерские... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:13

2024-12-16T14:13

2024-12-16T14:52

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы в России, возрождать лучшие армейские традиции: кодекс чести, офицерские собрания."Кардинально повысить престиж военной службы. Крайне важно, чтобы профессия офицера стала одной из самых престижных в обществе", - сказал он на коллегии, говоря о планах работы."Будем укреплять авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Возрождать лучшие традиции русской и советской армий – кодекс чести офицера, офицерские собрания. Формировать стандарты морально-этических качеств офицера", - добавил министр.

https://ria.ru/20241216/ssha-1989459280.html

россия

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россия, андрей белоусов