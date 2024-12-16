https://ria.ru/20241216/belousov-1989444505.html
Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы
Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы в России, возрождать лучшие армейские традиции: кодекс чести, офицерские... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:13
2024-12-16T14:13
2024-12-16T14:52
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы в России, возрождать лучшие армейские традиции: кодекс чести, офицерские собрания."Кардинально повысить престиж военной службы. Крайне важно, чтобы профессия офицера стала одной из самых престижных в обществе", - сказал он на коллегии, говоря о планах работы."Будем укреплять авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Возрождать лучшие традиции русской и советской армий – кодекс чести офицера, офицерские собрания. Формировать стандарты морально-этических качеств офицера", - добавил министр.
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россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы
Белоусов рассказал о планах возродить лучшие армейские традиции
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы в России, возрождать лучшие армейские традиции: кодекс чести, офицерские собрания.
"Кардинально повысить престиж военной службы. Крайне важно, чтобы профессия офицера стала одной из самых престижных в обществе", - сказал он на коллегии, говоря о планах работы.
"Будем укреплять авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Возрождать лучшие традиции русской и советской армий – кодекс чести офицера, офицерские собрания. Формировать стандарты морально-этических качеств офицера", - добавил министр.