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Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 16.12.2024 (обновлено: 14:41 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989444254.html
Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных
Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных
Необходимо обеспечить условия для реабилитации военнослужащих и сократить сроки протезирования, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:13
2024-12-16T14:41
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо обеспечить условия для реабилитации военнослужащих и сократить сроки протезирования, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Обеспечить условия для реабилитации военнослужащих, повысить доступность и сократить сроки протезирования", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Белоусов отметил, что этот вопрос в особенности касается тяжелораненых. "Для этого прорабатывается вопрос строительства семи новых реабилитационных центров, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников. Это позволит дополнительно проводить медицинскую реабилитацию более одиннадцати тысячам военнослужащим", - добавил министр.
https://ria.ru/20241216/putin-1989454123.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных

Белоусов призвал сократить сроки протезирования военных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Помощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо обеспечить условия для реабилитации военнослужащих и сократить сроки протезирования, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Обеспечить условия для реабилитации военнослужащих, повысить доступность и сократить сроки протезирования", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Белоусов отметил, что этот вопрос в особенности касается тяжелораненых. "Для этого прорабатывается вопрос строительства семи новых реабилитационных центров, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников. Это позволит дополнительно проводить медицинскую реабилитацию более одиннадцати тысячам военнослужащим", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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