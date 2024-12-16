https://ria.ru/20241216/belousov-1989444254.html

Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных

Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал обеспечить условия для реабилитации военных

Необходимо обеспечить условия для реабилитации военнослужащих и сократить сроки протезирования, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:13

2024-12-16T14:13

2024-12-16T14:41

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо обеспечить условия для реабилитации военнослужащих и сократить сроки протезирования, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Обеспечить условия для реабилитации военнослужащих, повысить доступность и сократить сроки протезирования", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Белоусов отметил, что этот вопрос в особенности касается тяжелораненых. "Для этого прорабатывается вопрос строительства семи новых реабилитационных центров, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников. Это позволит дополнительно проводить медицинскую реабилитацию более одиннадцати тысячам военнослужащим", - добавил министр.

https://ria.ru/20241216/putin-1989454123.html

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2024

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безопасность, россия, андрей белоусов