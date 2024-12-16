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Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки - РИА Новости, 16.12.2024
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14:12 16.12.2024 (обновлено: 14:14 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989443817.html
Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки
Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки
Продвижение ВС РФ сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки, заявил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:12
2024-12-16T14:14
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продвижение ВС РФ сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки, заявил министр обороны Андрей Белоусов. "В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны России.
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россия, андрей белоусов
Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки

Среднее продвижение ВС России составляет около 30 квадратных километров за сутки

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продвижение ВС РФ сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
"В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны России.
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