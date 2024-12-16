https://ria.ru/20241216/belousov-1989443817.html

Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки

Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал о среднем продвижении ВС России за сутки

Продвижение ВС РФ сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки, заявил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:12

2024-12-16T14:12

2024-12-16T14:14

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продвижение ВС РФ сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки, заявил министр обороны Андрей Белоусов. "В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20241216/bpla--1989442187.html

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россия, андрей белоусов