https://ria.ru/20241216/belousov-1989443439.html

Белоусов: уровень исправности вооружения в ВС России должен составлять 98%

Белоусов: уровень исправности вооружения в ВС России должен составлять 98% - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов: уровень исправности вооружения в ВС России должен составлять 98%

Уровень исправности вооружения и военной техники в российской армии должен составлять не менее 98%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:10

2024-12-16T14:10

2024-12-16T14:18

безопасность

вооруженные силы рф

россия

андрей белоусов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уровень исправности вооружения и военной техники в российской армии должен составлять не менее 98%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник."Необходимо обеспечить поддержание исправности на уровне не ниже 98%", - сказал Белоусов.Он уточнил, что эта цифра достижима.

https://ria.ru/20241216/vsu-1989445985.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, россия, андрей белоусов, владимир путин