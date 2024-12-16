https://ria.ru/20241216/belousov-1989443439.html
Белоусов: уровень исправности вооружения в ВС России должен составлять 98%
Белоусов: уровень исправности вооружения в ВС России должен составлять 98% - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов: уровень исправности вооружения в ВС России должен составлять 98%
Уровень исправности вооружения и военной техники в российской армии должен составлять не менее 98%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:10
2024-12-16T14:10
2024-12-16T14:18
безопасность
вооруженные силы рф
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уровень исправности вооружения и военной техники в российской армии должен составлять не менее 98%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник."Необходимо обеспечить поддержание исправности на уровне не ниже 98%", - сказал Белоусов.Он уточнил, что эта цифра достижима.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов: уровень исправности вооружения в ВС России должен составлять 98%
Белоусов: уровень исправности вооружения и техники в ВС РФ должен составлять 98%