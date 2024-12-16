https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html

Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году

Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году

Четыре ракетоносца Ту-160М, стратегическая ракетная подводная лодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:06

2024-12-16T14:06

2024-12-16T14:49

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

владимир путин

ту-160м

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988489010_0:0:2691:1515_1920x0_80_0_0_eb0fe8d3f5ed6af01f5f043742015291.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М, стратегическая ракетная подводная лодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс", примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, обеспечим включение в состав Военно-Морского Флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20241216/rossiya-1989451052.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей белоусов, владимир путин, ту-160м