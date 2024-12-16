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Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 16.12.2024 (обновлено: 14:49 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году
Четыре ракетоносца Ту-160М, стратегическая ракетная подводная лодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:06
2024-12-16T14:49
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
владимир путин
ту-160м
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М, стратегическая ракетная подводная лодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс", примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, обеспечим включение в состав Военно-Морского Флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20241216/rossiya-1989451052.html
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россия, андрей белоусов, владимир путин, ту-160м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Ту-160М
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году

Белоусов: Ту-160М и подлодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М, стратегическая ракетная подводная лодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник.
"В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс", примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, обеспечим включение в состав Военно-Морского Флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский", - сказал Белоусов.
Путин: Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Вчера, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинТу-160М
 
 
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