https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году
Четыре ракетоносца Ту-160М, стратегическая ракетная подводная лодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:06
2024-12-16T14:06
2024-12-16T14:49
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
владимир путин
ту-160м
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М, стратегическая ракетная подводная лодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина проходит в понедельник."В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс", примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, обеспечим включение в состав Военно-Морского Флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский", - сказал Белоусов.
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россия, андрей белоусов, владимир путин, ту-160м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Ту-160М
Белоусов рассказал, какие вооружения поступят в войска в 2025 году
Белоусов: Ту-160М и подлодка "Князь Пожарский" поступят в войска в 2025 году