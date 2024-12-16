https://ria.ru/20241216/belousov-1989440030.html

Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения

Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения

Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:04

2024-12-16T14:04

2024-12-16T14:15

безопасность

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов."С учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач. Первое - прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войска все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность. Обеспечить применение штурмовых подразделений – малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭБ с одновременным комплексным поражением противника. В том числе, высокоточным оружием", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989444254.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, андрей белоусов, россия