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Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения - РИА Новости, 16.12.2024
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14:04 16.12.2024 (обновлено: 14:15 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989440030.html
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения
Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:04
2024-12-16T14:15
безопасность
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов."С учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач. Первое - прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войска все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность. Обеспечить применение штурмовых подразделений – малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭБ с одновременным комплексным поражением противника. В том числе, высокоточным оружием", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
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безопасность, андрей белоусов, россия
Безопасность, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения

Белоусов призвал обеспечить штурмовиков средствами РЭБ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
"С учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач. Первое - прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войска все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность. Обеспечить применение штурмовых подразделений – малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭБ с одновременным комплексным поражением противника. В том числе, высокоточным оружием", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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БезопасностьАндрей БелоусовРоссия
 
 
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