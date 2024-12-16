https://ria.ru/20241216/belousov-1989440030.html
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения
Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:04
2024-12-16T14:04
2024-12-16T14:15
безопасность
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов."С учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач. Первое - прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войска все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность. Обеспечить применение штурмовых подразделений – малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭБ с одновременным комплексным поражением противника. В том числе, высокоточным оружием", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989444254.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, андрей белоусов, россия
Безопасность, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов призвал внедрять в войска новые тактические решения
Белоусов призвал обеспечить штурмовиков средствами РЭБ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны должно внедрить в войска новые тактические решения, обеспечить штурмовиков средствами РЭБ, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
"С учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач. Первое - прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войска все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность. Обеспечить применение штурмовых подразделений – малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭБ с одновременным комплексным поражением противника. В том числе, высокоточным оружием", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.