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Белоусов поручил принять меры для устойчивости поставок вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 16.12.2024 (обновлено: 14:24 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989439190.html
Белоусов поручил принять меры для устойчивости поставок вооружений
Белоусов поручил принять меры для устойчивости поставок вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов поручил принять меры для устойчивости поставок вооружений
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил ведомству принять меры для обеспечения устойчивости поставок вооружения и боеприпасов в 2025 и 2026 годах,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:03
2024-12-16T14:24
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил ведомству принять меры для обеспечения устойчивости поставок вооружения и боеприпасов в 2025 и 2026 годах, отметив, что принятие подзаконных актов о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, и их нужно принять до конца года."Тем не менее, для обеспечения в 2025 и 2026 годах устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо принять ряд дополнительных мер", - сказал он на коллегии Минобороны.Так, по его словам, требуется в течение декабря заключить контракты на поставки в 2026-м году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12 до 16 месяцев, а по остальной номенклатуре – заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года.Кроме того, Белоусов отметил необходимость перехода от лимитных цен к прозрачной формуле цены и обеспечения заключения долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам."Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по данному указу президента – затянулось. Необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года", - заявил министр.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989447882.html
https://ria.ru/20241216/belousov-1989447087.html
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россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поручил принять меры для устойчивости поставок вооружений

Белоусов поручил принять меры для обеспечения устойчивых поставок боеприпасов

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил ведомству принять меры для обеспечения устойчивости поставок вооружения и боеприпасов в 2025 и 2026 годах, отметив, что принятие подзаконных актов о внедрении гибкого механизма в гособоронзаказе затянулось, и их нужно принять до конца года.
"Тем не менее, для обеспечения в 2025 и 2026 годах устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо принять ряд дополнительных мер", - сказал он на коллегии Минобороны.
Андрей Белоусов, архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий
Вчера, 14:23
Так, по его словам, требуется в течение декабря заключить контракты на поставки в 2026-м году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12 до 16 месяцев, а по остальной номенклатуре – заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года.
Кроме того, Белоусов отметил необходимость перехода от лимитных цен к прозрачной формуле цены и обеспечения заключения долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам.
"Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по данному указу президента – затянулось. Необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года", - заявил министр.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов призвал к серийному выпуску робототехнических комплексов
Вчера, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Белоусов
 
 
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