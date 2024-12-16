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Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 16.12.2024 (обновлено: 14:14 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989438062.html
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населённых пунктов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:01
2024-12-16T14:14
безопасность
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населённых пунктов."Нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и, крайне важно, населенных пунктов. В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность", - сказал глава ведомства на итоговой коллегии.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989444505.html
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безопасность, андрей белоусов, россия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов

Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населённых пунктов.
"Нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и, крайне важно, населенных пунктов. В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность", - сказал глава ведомства на итоговой коллегии.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовРоссия
 
 
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