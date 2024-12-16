https://ria.ru/20241216/belousov-1989438062.html

Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов

Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населённых пунктов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:01

2024-12-16T14:01

2024-12-16T14:14

безопасность

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населённых пунктов."Нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и, крайне важно, населенных пунктов. В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность", - сказал глава ведомства на итоговой коллегии.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989444505.html

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безопасность, андрей белоусов, россия