https://ria.ru/20241216/belousov-1989438062.html
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населённых пунктов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:01
2024-12-16T14:01
2024-12-16T14:14
безопасность
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населённых пунктов."Нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и, крайне важно, населенных пунктов. В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность", - сказал глава ведомства на итоговой коллегии.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989444505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей белоусов, россия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите важных объектов
Белоусов призвал нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов