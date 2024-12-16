https://ria.ru/20241216/belousov-1989437866.html
Белоусов оценил ситуацию с поставками боеприпасов и вооружения на фронт
Белоусов оценил ситуацию с поставками боеприпасов и вооружения на фронт - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов оценил ситуацию с поставками боеприпасов и вооружения на фронт
Срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:01
2024-12-16T14:01
2024-12-16T16:04
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988489010_0:0:2691:1515_1920x0_80_0_0_eb0fe8d3f5ed6af01f5f043742015291.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии ведомства."Срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260 позиций всего по 4 позициям продукция поставляется с задержками", - сказал министр.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988489010_291:0:2691:1800_1920x0_80_0_0_d7ec814d167a55d0cb4a11f3582c70f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов оценил ситуацию с поставками боеприпасов и вооружения на фронт
Белоусов: срывов поставок особо востребованных боеприпасов и техники почти нет