https://ria.ru/20241216/belousov-1989437866.html

Белоусов оценил ситуацию с поставками боеприпасов и вооружения на фронт

Белоусов оценил ситуацию с поставками боеприпасов и вооружения на фронт - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов оценил ситуацию с поставками боеприпасов и вооружения на фронт

Срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:01

2024-12-16T14:01

2024-12-16T16:04

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии ведомства."Срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260 позиций всего по 4 позициям продукция поставляется с задержками", - сказал министр.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html

россия

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2024

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россия, андрей белоусов