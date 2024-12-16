https://ria.ru/20241216/belousov-1989433903.html
Белоусов рассказал о проблемах с производством вооружения на Украине
Белоусов рассказал о проблемах с производством вооружения на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о проблемах с производством вооружения на Украине
Украина утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы в результате ударов российского высокоточного оружия, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:51
2024-12-16T13:51
2024-12-16T14:10
украина
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украина утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы в результате ударов российского высокоточного оружия, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник. На заседании Белоусов сообщил о значительном уроне ВПК Украины от ударов российского высокоточного оружия."Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы", - сказал он.
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
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украина, россия, андрей белоусов, владимир путин
Украина, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал о проблемах с производством вооружения на Украине
Белоусов заявил, что Киев утратил возможность производить необходимое вооружение