https://ria.ru/20241216/belousov-1989433903.html

Белоусов рассказал о проблемах с производством вооружения на Украине

Белоусов рассказал о проблемах с производством вооружения на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал о проблемах с производством вооружения на Украине

Украина утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы в результате ударов российского высокоточного оружия, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:51

2024-12-16T13:51

2024-12-16T14:10

украина

россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украина утратила возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы в результате ударов российского высокоточного оружия, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник. На заседании Белоусов сообщил о значительном уроне ВПК Украины от ударов российского высокоточного оружия."Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы", - сказал он.

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

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украина, россия, андрей белоусов, владимир путин