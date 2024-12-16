https://ria.ru/20241216/belousov-1989433792.html

Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов

Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024

Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов

Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергосистеме, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:51

2024-12-16T13:51

2024-12-16T15:23

специальная военная операция на украине

украина

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергосистеме, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник."Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе", - заявил Белоусов.

https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

украина, россия, андрей белоусов