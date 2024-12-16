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Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 16.12.2024 (обновлено: 15:23 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989433792.html
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов
Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергосистеме, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:51
2024-12-16T15:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергосистеме, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник."Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе", - заявил Белоусов.
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
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украина, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Андрей Белоусов
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов

Белоусов: Россия нанесла значительный урон ВПК и энергосистеме Украины

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Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергосистеме, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник.
"Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе", - заявил Белоусов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАндрей Белоусов
 
 
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