https://ria.ru/20241216/belousov-1989433792.html
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов
Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергосистеме, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:51
2024-12-16T13:51
2024-12-16T15:23
специальная военная операция на украине
украина
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андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон ВПК Украины и связанной с ним энергосистеме, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник."Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе", - заявил Белоусов.
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Андрей Белоусов
Россия нанесла значительный урон энергосистеме Украины, заявил Белоусов
Белоусов: Россия нанесла значительный урон ВПК и энергосистеме Украины