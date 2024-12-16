https://ria.ru/20241216/belousov-1989433418.html

Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году

Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили 4,5 тысячи квадратных километров в 2024 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:49

2024-12-16T13:49

2024-12-16T14:15

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили 4,5 тысячи квадратных километров в 2024 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989444505.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Белоусов: в этом году российскими войсками освобождено 4,5 тысячи квадратных километров Белоусов заявил, что российские военные в ходе СВО в этом году освободили 4,5 тысячи квадратных километров. 2024-12-16T13:49 true PT0M39S

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, андрей белоусов, безопасность