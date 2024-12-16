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Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 16.12.2024 (обновлено: 14:15 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989433418.html
Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году
Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году
Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили 4,5 тысячи квадратных километров в 2024 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:49
2024-12-16T14:15
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили 4,5 тысячи квадратных километров в 2024 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989444505.html
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Белоусов: в этом году российскими войсками освобождено 4,5 тысячи квадратных километров
Белоусов заявил, что российские военные в ходе СВО в этом году освободили 4,5 тысячи квадратных километров.
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, андрей белоусов, безопасность
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов рассказал об освобождении территорий в ходе СВО в 2024 году

Белоусов: ВС РФ в ходе СВО освободили 4,5 тысячи километров в 2024 году

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили 4,5 тысячи квадратных километров в 2024 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов рассказал о планах повысить престиж военной службы
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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