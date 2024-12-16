https://ria.ru/20241216/bankrot-1989363945.html
Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве
Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве - РИА Новости, 16.12.2024
Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве
Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:20
2024-12-16T08:20
2024-12-16T09:33
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны", — сказано в карточке дела.Изначально она сама подала заявление о банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрели.Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер недоплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября он рассказал, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело в отношении отправившегося в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником его жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html
https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html
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москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии
Шоубиз, Москва, Ярославская область, Елена Блиновская, Сбербанк России
Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве
Блогер Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны", — сказано в карточке дела.
Изначально она сама подала заявление о банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрели.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской
за 2019-2021 годы и установила, что блогер недоплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября он рассказал, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы
.
Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка
в арбитражный суд Ярославской области
. Уголовное дело в отношении отправившегося в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником его жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.