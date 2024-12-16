https://ria.ru/20241216/bankrot-1989363945.html

Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве

Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве - РИА Новости, 16.12.2024

Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве

Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:20

2024-12-16T08:20

2024-12-16T09:33

шоубиз

москва

ярославская область

елена блиновская

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026086_0:15:2728:1550_1920x0_80_0_0_e417bfc41ddbb663f31b68005a6b9a64.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве, говорится в картотеке арбитражных дел."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны", — сказано в карточке дела.Изначально она сама подала заявление о банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей и от банка ВТБ — в размере около 270 миллионов рублей. Требования пока не рассмотрели.Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер недоплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) — около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября он рассказал, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело в отношении отправившегося в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником его жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html

https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html

https://ria.ru/20241122/blinovskaya-1985198071.html

москва

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии