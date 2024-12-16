https://ria.ru/20241216/avito-1989354232.html

Спрос на сотрудников ресторанной сферы вырос в России почти в полтора раза

Спрос на сотрудников ресторанной сферы вырос в России почти в полтора раза - РИА Новости, 16.12.2024

Спрос на сотрудников ресторанной сферы вырос в России почти в полтора раза

Спрос на работников ресторанной сферы за январь-ноябрь текущего года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:18

2024-12-16T03:18

2024-12-16T03:19

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спрос на работников ресторанной сферы за январь-ноябрь текущего года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы". "Эксперты "Авито Работы" проанализировали спрос на сотрудников ресторанной сферы по итогам неполного 2024 года и выявили профессии с наибольшим приростом вакансий. В период с января по ноябрь текущего года востребованность специалистов кухни и зала выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, вакансий для работников кухни за год стало больше на 52%, а для персонала зала - на 26%", - говорится в исследовании. Кроме этого, сообщается, что средние зарплатные предложения для сотрудников кухни составили практически 68 тысяч рублей, а для работников зала - 50 тысяч рублей за полный рабочий день. Среди работников кухни лидером по спросу и зарплатным предложениям стала профессия повара-мясника. Так, количество объявлений увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а зарплатные предложения в среднем достигали 96,5 тысячи рублей. Также, увеличился спрос на специалистов приготовления блюд на открытом огне. Количество предложений увеличилось на 63%, а предлагаемая зарплата составила 78 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров работников кухни помощники поваров, число вакансий для которых увеличилось на 55%. Они могут рассчитывать на ежемесячный доход около 52 тысяч рублей. Также в число востребованных профессий вошли кондитеры, пекари, пиццамейкеры и повара. Среди работников зала буфетчик занял первое место - вакансий стало больше на 76%, а зарплатные предложения в среднем достигли около 48,5 тысяч рублей. Следующим в списке идет бариста, спрос на них вырос на 45%, а предлагаемая средняя заработная плата составила около 42 тысяч рублей. На барменов и официантов также увеличился спрос и составил 22% и 20% соответственно. Однако, средняя ожидаемая зарплата у барменов достигала 46,6 тысяч рублей, а у официантов - почти 55 тысяч рублей. Отмечается, что работники зала значительную часть дохода получают за счет чаевых, сумма которых может быть разной ввиду множества факторов.

https://realty.ria.ru/20241107/komanda-1982422072.html

https://ria.ru/20241125/zarplata-1985497665.html

https://ria.ru/20241029/nastavnichestvo-1980690007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия