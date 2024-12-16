Асад пообещал подробно изложить события, сопутствовавшие его отъезду из САР
Асад пообещал детально изложить события, сопутствовавшие его отъезду из Сирии
Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бывший президент Сирии Башар Асад пообещал представить детальное изложение событий вокруг его отъезда из САР, когда позволят обстоятельства.
По его словам, терроризм распространялся по Сирии и в итоге достиг Дамаска вечером 7 декабря 2024 года, и все это время возникали вопросы о судьбе и местонахождении президента республики. Как указал Асад, это происходило на фоне наплыва дезинформации.
"В такой критический момент в истории народа, когда истина должна одержать верх, крайне важно коснуться данных искажений (реальности - ред.). Но сложившиеся в то время обстоятельства, включая полное отключение связи по соображениям безопасности, отложили выпуск этого заявления", - сообщается в опубликованном на странице президентской канцелярии в соцсетях послании Асада.
"Это не замещает детального разъяснения о разворачивавшихся событиях, которое будет представлено, когда позволит возможность", - добавляется в послании экс-президента Сирии.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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15 декабря, 23:39