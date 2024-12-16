https://ria.ru/20241216/asad-1989496453.html

Асад пообещал подробно изложить события, сопутствовавшие его отъезду из САР

Асад пообещал подробно изложить события, сопутствовавшие его отъезду из САР - РИА Новости, 16.12.2024

Асад пообещал подробно изложить события, сопутствовавшие его отъезду из САР

Бывший президент Сирии Башар Асад пообещал представить детальное изложение событий вокруг его отъезда из САР, когда позволят обстоятельства. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:32

2024-12-16T16:32

2024-12-16T16:55

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бывший президент Сирии Башар Асад пообещал представить детальное изложение событий вокруг его отъезда из САР, когда позволят обстоятельства. По его словам, терроризм распространялся по Сирии и в итоге достиг Дамаска вечером 7 декабря 2024 года, и все это время возникали вопросы о судьбе и местонахождении президента республики. Как указал Асад, это происходило на фоне наплыва дезинформации. "В такой критический момент в истории народа, когда истина должна одержать верх, крайне важно коснуться данных искажений (реальности - ред.). Но сложившиеся в то время обстоятельства, включая полное отключение связи по соображениям безопасности, отложили выпуск этого заявления", - сообщается в опубликованном на странице президентской канцелярии в соцсетях послании Асада. "Это не замещает детального разъяснения о разворачивавшихся событиях, которое будет представлено, когда позволит возможность", - добавляется в послании экс-президента Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241216/asad-1989485698.html

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