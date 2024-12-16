https://ria.ru/20241216/armiya-1989441272.html

Белоусов рассказал, как решается проблема вещевого довольствия армии

Белоусов рассказал, как решается проблема вещевого довольствия армии - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал, как решается проблема вещевого довольствия армии

Проблема вещевого довольствия армии решена не полностью, нужно завершить испытания новых образцов и начать поставку в 2025 году, заявил министр обороны России... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:07

2024-12-16T14:07

2024-12-16T14:25

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проблема вещевого довольствия армии решена не полностью, нужно завершить испытания новых образцов и начать поставку в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов."В начале СВО было много нареканий к качеству и объемам вещевого довольствия. Хотя наиболее острые проблемы в этой сфере решены, ряд вопросов по-прежнему требует внимания", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны России.Белоусов добавил, что с 2022 года поставки вещевого имущества увеличены в два раза. В группировку передано более 1,4 миллиона комплектов полевого обмундирования, а также более полумиллиона комплектов средств индивидуальной бронезащиты. При этом глава Минобороны отметил, что остаются вопросы по качеству экипировки"В этой связи разработаны новые предметы полевой формы одежды, которые предварительно получили высокую оценку в войсках. Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты. Необходимо завершить войсковые испытания этих образцов и начать поставки уже в следующем году", - сказал министр.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, россия