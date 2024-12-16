Белоусов рассказал, как решается проблема вещевого довольствия армии
Белоусов заявил, что проблема вещевого довольствия армии решена не полностью
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в Москве
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проблема вещевого довольствия армии решена не полностью, нужно завершить испытания новых образцов и начать поставку в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
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"В начале СВО было много нареканий к качеству и объемам вещевого довольствия. Хотя наиболее острые проблемы в этой сфере решены, ряд вопросов по-прежнему требует внимания", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны России.
Белоусов добавил, что с 2022 года поставки вещевого имущества увеличены в два раза. В группировку передано более 1,4 миллиона комплектов полевого обмундирования, а также более полумиллиона комплектов средств индивидуальной бронезащиты. При этом глава Минобороны отметил, что остаются вопросы по качеству экипировки
"В этой связи разработаны новые предметы полевой формы одежды, которые предварительно получили высокую оценку в войсках. Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты. Необходимо завершить войсковые испытания этих образцов и начать поставки уже в следующем году", - сказал министр.