https://ria.ru/20241216/armeniya-1989364747.html
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты в Армению
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты в Армению - РИА Новости, 16.12.2024
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты в Армению
ВТБ запустил денежные онлайн-переводы по номеру карты в Армению, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:36
2024-12-16T08:36
2024-12-16T08:36
экономика
армения
втб (банк)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВТБ запустил денежные онлайн-переводы по номеру карты в Армению, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ продолжает расширять возможности переводов средств в дружественные страны. Теперь розничные клиенты могут переводить средства в Армению по номеру карты на все платежные системы, работающие в стране", - говорится в сообщении. В банке подчеркивают, что на карту получателя деньги поступят сразу в армянской национальной валюте - драме. Комиссия за перевод - 0,5%, минимум 50 рублей. Клиенты за одну операцию смогут перевести от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Перевод доступен пользователям в интернет-банке, а также в обновленной версии приложения "ВТБ Онлайн" для смартфонов на базе Android. Клиенты банка за 11 месяцев 2024 года сделали более 1,8 миллиона трансграничных переводов за рубеж на общую сумму более 40 миллиардов рублей. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Комиссии за трансграничные переводы варьируются от 0,2% до 1%, в зависимости от направления и способа перевода.
https://ria.ru/20241212/evrozona-1988905226.html
https://ria.ru/20241215/ator-1989287243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, втб (банк)
Экономика, Армения, ВТБ (банк)
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты в Армению
ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты в Армению в нацвалюте
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВТБ запустил денежные онлайн-переводы по номеру карты в Армению, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ продолжает расширять возможности переводов средств в дружественные страны. Теперь розничные клиенты могут переводить средства в Армению
по номеру карты на все платежные системы, работающие в стране", - говорится в сообщении.
В банке подчеркивают, что на карту получателя деньги поступят сразу в армянской национальной валюте - драме. Комиссия за перевод - 0,5%, минимум 50 рублей. Клиенты за одну операцию смогут перевести от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Перевод доступен пользователям в интернет-банке, а также в обновленной версии приложения "ВТБ Онлайн" для смартфонов на базе Android.
Клиенты банка за 11 месяцев 2024 года сделали более 1,8 миллиона трансграничных переводов за рубеж на общую сумму более 40 миллиардов рублей. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Комиссии за трансграничные переводы варьируются от 0,2% до 1%, в зависимости от направления и способа перевода.