https://ria.ru/20241216/arenda-1990095220.html

Семьям с детьми в Тульской области компенсируют расходы на аренду жилья

Семьям с детьми в Тульской области компенсируют расходы на аренду жилья - РИА Новости, 19.12.2024

Семьям с детьми в Тульской области компенсируют расходы на аренду жилья

Семьям Тульской области, в которых в новом году родится ребенок, будут компенсировать расходы на аренду жилья, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-16T22:41:00+03:00

2024-12-16T22:41:00+03:00

2024-12-19T12:39:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

жилье

аренда

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ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Семьям Тульской области, в которых в новом году родится ребенок, будут компенсировать расходы на аренду жилья, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.По словам главы области, в ближайшее время будет подписано постановление регионального правительства о дополнительных мерах по стимулированию рождаемости."Компенсация расходов на аренду жилья для молодых семей, у которых в новом году родится ребенок. При рождении первого ребенка будет компенсация 50% стоимости затрат на найм, при рождении 2-го – 75%. Мера долгосрочная – пока ребенку не исполнится 3 года", - говорится в сообщении.Помимо данной меры поддержки, молодые семьи и одинокие родители смогут воспользоваться прокатом товаров для новорожденных. При рождении третьего или последующего ребенка семья сможет рассчитывать на частичное погашение ипотечного кредита на общую сумму 1 миллион рублей.Миляев сообщил, что в 2025 году расширят перечень исследований, которые можно пройти при подготовке к ЭКО бесплатно. В региональных женских консультациях создадут Центры охраны семьи, первый появится в Новомосковске. Для беременных женщин запустят чат-бот, который позволит получить ответы на волнующие вопросы, записаться в школу для будущих мам и подать заявление на прокат товаров."Поручил заместителю губернатора Наталье Архиповой подготовить предложения о дополнительных мерах для повышения рождаемости. И одна из них – дополнительная выплата в размере 1 миллиона женщинам при рождении второго ребенка до достижения ими возраста 25 лет и еще 1 миллиона – при рождении третьего ребенка в возрасте до 28 лет", - написал губернатор Тульской области.

https://ria.ru/20241216/shkoly-1989556272.html

https://ria.ru/20241206/mediki-1987821854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий миляев, жилье, аренда