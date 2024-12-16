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Актриса сериала "Звездный путь" умерла из-за болезни
Актриса сериала "Звездный путь" умерла из-за болезни - РИА Новости, 16.12.2024
Актриса сериала "Звездный путь" умерла из-за болезни
Американская актриса Джилл Джейкобсон, известная своими ролями в телесериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Фэлкон Крест", скончалась в возрасте 70... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:13
2024-12-16T12:13
2024-12-16T12:31
лос-анджелес
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Американская актриса Джилл Джейкобсон, известная своими ролями в телесериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Фэлкон Крест", скончалась в возрасте 70 лет из-за долгой болезни, сообщает издание Variety. "Джилл Джейкобсон... умерла 8 декабря в Лос-Анджелесе. Ей было 70 лет", - пишет газета со ссылкой на публициста и друга артистки Дэниела Харари. По словам собеседника издания, актриса скончалась после борьбы с "продолжительной болезнью". Джейкобсон начала свою актерскую карьеру с главной роли в фильме "Кровавая няня" (1978). Затем она получила роли в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение", "Звездный путь: Дальний космос 9" и в мыльной опере от телеканала CBS "Фэлкон Крест". Кроме того, женщина занималась волонтерской деятельностью в Американском онкологическом обществе.
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лос-анджелес, американское онкологическое общество, в мире
Лос-Анджелес, Американское онкологическое общество, В мире
Актриса сериала "Звездный путь" умерла из-за болезни
Variety: актриса Джилл Джейкобсон умерла в 70 лет из-за болезни