https://ria.ru/20241216/aeroflot-1989512272.html
Мили программы "Аэрофлот Бонус" можно будет использовать на рейсы "Победы"
Мили программы "Аэрофлот Бонус" можно будет использовать на рейсы "Победы" - РИА Новости, 16.12.2024
Мили программы "Аэрофлот Бонус" можно будет использовать на рейсы "Победы"
Участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус" с понедельника могут оформлять за мили билеты на рейсы авиакомпании "Победа" под кодом DP, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:37
2024-12-16T17:37
2024-12-16T17:37
аэрофлот
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус" с понедельника могут оформлять за мили билеты на рейсы авиакомпании "Победа" под кодом DP, сообщает пресс-служба перевозчика. Пассажирам доступны два типа премиальных билетов: "классический" (Classic Award) и "расширенный" (Advanced Award). Они отличаются условиями обмена, возврата билетов и выбора мест, что позволяет путешественникам выбрать наиболее удобный для себя вариант. Оформить премиальный билет на рейсы авиакомпании "Победа" можно: Для участников "платинового" уровня доступна услуга оформления через консьерж-сервис. "Новая опция в программе лояльности подчеркивает стремление "Аэрофлота" и авиакомпании "Победа" предоставлять пассажирам максимально удобные и выгодные условия для путешествий", - говорится в сообщении. Ожидается, что оформление премиальных билетов на рейсы "Победы" станет одной из самых востребованных привилегий программы "Аэрофлот Бонус", считают в авиакомпании.
https://ria.ru/20241216/aeroflot-1989352331.html
https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989300171.html
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аэрофлот
Мили программы "Аэрофлот Бонус" можно будет использовать на рейсы "Победы"
Пользователи "Аэрофлот Бонуса" смогут использовать мили на рейсы "Победы"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус" с понедельника могут оформлять за мили билеты на рейсы авиакомпании "Победа" под кодом DP, сообщает пресс-служба перевозчика.
Пассажирам доступны два типа премиальных билетов: "классический" (Classic Award) и "расширенный" (Advanced Award). Они отличаются условиями обмена, возврата билетов и выбора мест, что позволяет путешественникам выбрать наиболее удобный для себя вариант.
Оформить премиальный билет на рейсы авиакомпании "Победа" можно:
- через поиск рейсов на сайте "Аэрофлота", выбрав опцию "За мили";
- по звонку в кол-центр "Аэрофлота";
- в собственных офисах продаж "Аэрофлота".
Для участников "платинового" уровня доступна услуга оформления через консьерж-сервис.
"Новая опция в программе лояльности подчеркивает стремление "Аэрофлота" и авиакомпании "Победа" предоставлять пассажирам максимально удобные и выгодные условия для путешествий", - говорится в сообщении.
Ожидается, что оформление премиальных билетов на рейсы "Победы" станет одной из самых востребованных привилегий программы "Аэрофлот Бонус", считают в авиакомпании.