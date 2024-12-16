https://ria.ru/20241216/aeroflot-1989352331.html

Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск

Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск - РИА Новости, 16.12.2024

Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск

Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T01:34

2024-12-16T01:34

2024-12-16T01:34

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дальний восток

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот". Ранее в Telegram-канале "Аэрофлота" сообщалось, что авиакомпания заключила договор с IFly о запуске полетов по программе "мокрого лизинга". "Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой", - рассказал "Аэрофлот" о первом полете по программе "мокрого лизинга". Время взлета самолета - 19.04 мск 15 декабря. Расчетное время прибытия в Хабаровск - 2.07 мск 16 декабря. Авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами. На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.

https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989300171.html

https://ria.ru/20241212/aeroflot-1988752333.html

хабаровск

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хабаровск, москва, дальний восток, аэрофлот, ifly, airbus a330, экономика