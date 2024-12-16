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Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск - РИА Новости, 16.12.2024
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01:34 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/aeroflot-1989352331.html
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск - РИА Новости, 16.12.2024
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:34
2024-12-16T01:34
хабаровск
москва
дальний восток
аэрофлот
ifly
airbus a330
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот". Ранее в Telegram-канале "Аэрофлота" сообщалось, что авиакомпания заключила договор с IFly о запуске полетов по программе "мокрого лизинга". "Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой", - рассказал "Аэрофлот" о первом полете по программе "мокрого лизинга". Время взлета самолета - 19.04 мск 15 декабря. Расчетное время прибытия в Хабаровск - 2.07 мск 16 декабря. Авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами. На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.
https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989300171.html
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хабаровск, москва, дальний восток, аэрофлот, ifly, airbus a330, экономика
Хабаровск, Москва, Дальний Восток, Аэрофлот, iFly, Airbus A330, Экономика
Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" вылетел в Хабаровск

Аэрофлот сообщил о вылете первого рейса по программе мокрого лизинга в Хабаровск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Первый рейс "Аэрофлота" по программе "мокрого лизинга" с iFly вылетел из Москвы в Хабаровск, сообщила РИА Новости авиакомпания "Аэрофлот".
Ранее в Telegram-канале "Аэрофлота" сообщалось, что авиакомпания заключила договор с IFly о запуске полетов по программе "мокрого лизинга".
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"Вылетел по расписанию… практически со 100% загрузкой", - рассказал "Аэрофлот" о первом полете по программе "мокрого лизинга".
Время взлета самолета - 19.04 мск 15 декабря. Расчетное время прибытия в Хабаровск - 2.07 мск 16 декабря.
Авиакомпания iFly передала в пользование "Аэрофлота" три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330-300 вместе с лётными и кабинными экипажами.
На первом этапе интеграции в расписание "Аэрофлот" задействует эти самолёты на рейсах из Москвы в пункты Дальнего Востока.
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ХабаровскМоскваДальний ВостокАэрофлотiFlyAirbus A330Экономика
 
 
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