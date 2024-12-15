https://ria.ru/20241215/zhenschina-1989330037.html

В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей

В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей - РИА Новости, 15.12.2024

В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей

Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области, обвиняемую в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, арестовали на два... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:26

2024-12-15T19:26

2024-12-15T19:26

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области, обвиняемую в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, арестовали на два месяца, сообщила прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, установлено, что с 2015-го по 2024 год мать четырех несовершеннолетних детей неоднократно истязала их, поскольку была недовольна поведением подростков в быту. После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала избитым детям раны, добавили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством). "В Дивеево женщине, обвиняемой в истязании своих несовершеннолетних детей, совершенном с особой жестокостью и издевательством, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241029/delo-1980784730.html

нижегородская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, россия