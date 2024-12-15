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В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей - РИА Новости, 15.12.2024
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей
Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области, обвиняемую в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, арестовали на два... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:26
2024-12-15T19:26
2024-12-15T19:26
происшествия
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области, обвиняемую в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, арестовали на два месяца, сообщила прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, установлено, что с 2015-го по 2024 год мать четырех несовершеннолетних детей неоднократно истязала их, поскольку была недовольна поведением подростков в быту. После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала избитым детям раны, добавили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством). "В Дивеево женщине, обвиняемой в истязании своих несовершеннолетних детей, совершенном с особой жестокостью и издевательством, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей
В Нижегородской области заключили под стражу обвиняемую в истязании своих детей