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В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей - РИА Новости, 15.12.2024
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19:26 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/zhenschina-1989330037.html
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей - РИА Новости, 15.12.2024
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей
Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области, обвиняемую в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, арестовали на два... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:26
2024-12-15T19:26
происшествия
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области, обвиняемую в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, арестовали на два месяца, сообщила прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, установлено, что с 2015-го по 2024 год мать четырех несовершеннолетних детей неоднократно истязала их, поскольку была недовольна поведением подростков в быту. После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала избитым детям раны, добавили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством). "В Дивеево женщине, обвиняемой в истязании своих несовершеннолетних детей, совершенном с особой жестокостью и издевательством, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей

В Нижегородской области заключили под стражу обвиняемую в истязании своих детей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Многодетную мать из Дивеева Нижегородской области, обвиняемую в систематических истязаниях своих детей, которым она затем сама зашивала раны, арестовали на два месяца, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, установлено, что с 2015-го по 2024 год мать четырех несовершеннолетних детей неоднократно истязала их, поскольку была недовольна поведением подростков в быту. После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала избитым детям раны, добавили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством).
«
"В Дивеево женщине, обвиняемой в истязании своих несовершеннолетних детей, совершенном с особой жестокостью и издевательством, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
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