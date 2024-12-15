https://ria.ru/20241215/zemlya-1989275783.html

Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года

Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года - РИА Новости, 15.12.2024

Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года

Начало 2025 года будет богатым на яркие астрономические события, уже в первую неделю января землян ждет мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T04:35

2024-12-15T04:35

2024-12-15T06:07

наука

земля

марс

персеиды

московский планетарий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987571391_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_0bae8f8354dc5eb0e650e66427a46b1a.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Начало 2025 года будет богатым на яркие астрономические события, уже в первую неделю января землян ждет мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое Солнце, которое они увидят в новом году, сообщили в Московском планетарии."Третье января – пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час. Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", — говорится в сообщении. Кроме того, как рассказали в планетарии, 16 января случится противостояние Марса. В этот день он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце, что создаст наилучшие условия для наблюдения Красной Планеты.Астрономы отметили, что Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно заметить с Земли.

https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html

https://ria.ru/20241215/zatmenie-1989269678.html

земля

марс

персеиды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, марс, персеиды, московский планетарий