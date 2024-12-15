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Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года - РИА Новости, 15.12.2024
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Наука
 
04:35 15.12.2024 (обновлено: 06:07 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/zemlya-1989275783.html
Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года
Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года - РИА Новости, 15.12.2024
Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года
Начало 2025 года будет богатым на яркие астрономические события, уже в первую неделю января землян ждет мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T04:35
2024-12-15T06:07
наука
земля
марс
персеиды
московский планетарий
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Начало 2025 года будет богатым на яркие астрономические события, уже в первую неделю января землян ждет мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое Солнце, которое они увидят в новом году, сообщили в Московском планетарии."Третье января – пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час. Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", — говорится в сообщении. Кроме того, как рассказали в планетарии, 16 января случится противостояние Марса. В этот день он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце, что создаст наилучшие условия для наблюдения Красной Планеты.Астрономы отметили, что Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно заметить с Земли.
https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html
https://ria.ru/20241215/zatmenie-1989269678.html
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земля, марс, персеиды, московский планетарий
Наука, Земля, Марс, Персеиды, Московский планетарий
Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года

Мощный метеорный поток и самое большое Солнце ждут землян в первые дни 2025 года

© iStock.com / shulzИзображение Земли
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© iStock.com / shulz
Изображение Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Начало 2025 года будет богатым на яркие астрономические события, уже в первую неделю января землян ждет мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое Солнце, которое они увидят в новом году, сообщили в Московском планетарии.
"Третье января – пик новогоднего звездопада Квадрантиды, наблюдаем в ночь с 3 на 4 января и до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час. Четвертого января – Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", — говорится в сообщении.
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Кроме того, как рассказали в планетарии, 16 января случится противостояние Марса. В этот день он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце, что создаст наилучшие условия для наблюдения Красной Планеты.
Астрономы отметили, что Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно заметить с Земли.
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