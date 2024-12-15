Рейтинг@Mail.ru
В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 15.12.2024 (обновлено: 14:17 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989284659.html
В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте
В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 15.12.2024
В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте
Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, несмотря на гибель сотен тысяч человек, пишет польское издание Do Rzeczy. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:16
2024-12-15T14:17
в мире
россия
польша
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, несмотря на гибель сотен тысяч человек, пишет польское издание Do Rzeczy."Совершенно непонятно, чего хочет Зеленский. Неизвестно, ради чего погибают десятки и сотни тысяч человек. Чего он хочет добиться?" — поинтересовалась редакция издания.Обозреватели также указали, что за время боевых действий население Украины сократилось на несколько миллионов человек.Французская газета Monde в четверг писала, что ряд командиров ВСУ заработали репутацию "мясников", поскольку используют подчиненных как пушечное мясо. По данным газеты, набор в украинские войска упал почти в два раза, с 35 тысяч человек в месяц в начале конфликта до 20 тысяч прошедшей осенью. Издание подчеркивает, что этого недостаточно, чтобы восполнять высокие потери.Минобороны России сообщало, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20241214/peremirie-1989218893.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте

Do Rzeczy: цель Зеленского в конфликте с Россией остается неизвестной

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, несмотря на гибель сотен тысяч человек, пишет польское издание Do Rzeczy.
«
"Совершенно непонятно, чего хочет Зеленский. Неизвестно, ради чего погибают десятки и сотни тысяч человек. Чего он хочет добиться?" — поинтересовалась редакция издания.
Обозреватели также указали, что за время боевых действий население Украины сократилось на несколько миллионов человек.
Французская газета Monde в четверг писала, что ряд командиров ВСУ заработали репутацию "мясников", поскольку используют подчиненных как пушечное мясо. По данным газеты, набор в украинские войска упал почти в два раза, с 35 тысяч человек в месяц в начале конфликта до 20 тысяч прошедшей осенью. Издание подчеркивает, что этого недостаточно, чтобы восполнять высокие потери.
Минобороны России сообщало, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Раде назвали возможный срок заключения перемирия с Россией
14 декабря, 15:45
 
В миреРоссияПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала