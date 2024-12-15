В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте
Do Rzeczy: цель Зеленского в конфликте с Россией остается неизвестной
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, несмотря на гибель сотен тысяч человек, пишет польское издание Do Rzeczy.
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"Совершенно непонятно, чего хочет Зеленский. Неизвестно, ради чего погибают десятки и сотни тысяч человек. Чего он хочет добиться?" — поинтересовалась редакция издания.
Обозреватели также указали, что за время боевых действий население Украины сократилось на несколько миллионов человек.
Французская газета Monde в четверг писала, что ряд командиров ВСУ заработали репутацию "мясников", поскольку используют подчиненных как пушечное мясо. По данным газеты, набор в украинские войска упал почти в два раза, с 35 тысяч человек в месяц в начале конфликта до 20 тысяч прошедшей осенью. Издание подчеркивает, что этого недостаточно, чтобы восполнять высокие потери.
Минобороны России сообщало, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.
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14 декабря, 15:45