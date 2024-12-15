https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989284659.html

В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте

В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 15.12.2024

В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте

Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, несмотря на гибель сотен тысяч человек, пишет польское издание Do Rzeczy. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:16

2024-12-15T09:16

2024-12-15T14:17

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель Владимира Зеленского в конфликте с Россией неизвестна, несмотря на гибель сотен тысяч человек, пишет польское издание Do Rzeczy."Совершенно непонятно, чего хочет Зеленский. Неизвестно, ради чего погибают десятки и сотни тысяч человек. Чего он хочет добиться?" — поинтересовалась редакция издания.Обозреватели также указали, что за время боевых действий население Украины сократилось на несколько миллионов человек.Французская газета Monde в четверг писала, что ряд командиров ВСУ заработали репутацию "мясников", поскольку используют подчиненных как пушечное мясо. По данным газеты, набор в украинские войска упал почти в два раза, с 35 тысяч человек в месяц в начале конфликта до 20 тысяч прошедшей осенью. Издание подчеркивает, что этого недостаточно, чтобы восполнять высокие потери.Минобороны России сообщало, что потери украинских военных с момента вторжения в Курскую область превысили на этом участке передовой 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20241214/peremirie-1989218893.html

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в мире, россия, польша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины