https://ria.ru/20241215/zaripova-1989768674.html

Зарипова: Год семьи укрепил традиционные ценности и заложил новые традиции

Зарипова: Год семьи укрепил традиционные ценности и заложил новые традиции - РИА Новости, 17.12.2024

Зарипова: Год семьи укрепил традиционные ценности и заложил новые традиции

2024 год в России был объявлен Годом семьи и прошел под знаком сохранения традиционных семейных ценностей. О том, каким стал этот год в Татарстане, какую... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-15T19:08

2024-12-15T19:08

2024-12-17T18:51

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2024 год в России был объявлен Годом семьи и прошел под знаком сохранения традиционных семейных ценностей. О том, каким стал этот год в Татарстане, какую поддержку получили семьи республики и как обогатились их традиции, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.- Эльмира Амировна, завершается Год семьи, старт которому был дан в Москве красивой церемонией. Скажите, пожалуйста, как он прошел, сколько было организовано мероприятий, все ли намеченное состоялось? - Семья - самое главное в жизни для каждого из нас. Силен тот народ, который имеет крепкие семьи, живущие в мире и согласии. В Год семьи мы постарались выстроить приоритеты по обеспечению духовного и материального благополучия семьи, укрепить традиционные семейные ценности, и практически все проводимые мероприятия имели просемейную направленность. Наверное, самое главное достижение этого года - то, что, наконец, на государственном уровне обратили внимание на то, что помогать семье необходимо не только финансовыми мерами, но и, прежде всего, на самом высоком уровне заявлять о традиционных семейных ценностях, о важности их сохранения. В этом году у нас появился и активно праздновался День отца, сложилась и серьезно заявляет о себе различными мероприятиями общественная организация Союз отцов Татарстана. Мы больше говорим сегодня о семейных праздниках, семейном отдыхе, многие государственные программы становятся семейно ориентированными. И в Конституции появилось теперь положение о приоритете семьи в Российской Федерации. В Татарстане этот тренд всегда был в центре внимания. Не случайно и в красивой церемонии в честь старта Года семьи на площадке Всероссийской выставки-форума "Россия" участвовала трудовая династия из Татарстана - многодетная семья Гайфуллиных - Сафиных, общий стаж работы которых в компании "КамАЗ" составляет 279 лет. А центральной частью мероприятия стала церемония зажжения семейного очага, и наши молодые супруги Зиятдиновы, заключившие брак именно на этой церемонии и получившие символическую чашу с огнем семейного очага, доставили его в Татарстан и передали в другие регионы Приволжского федерального округа. Если говорить о мероприятиях, их было достаточно большое количество - более 1,5 тысячи. Это мастер-классы, тренинги, лекции, книжные марафоны, спортивные семейные старты, концерты, экскурсии и многое другое. И, прежде всего, я бы отметила информационную поддержку - был запущен республиканский сайт, посвященный Году семьи. На этой онлайн-платформе можно найти информацию обо всех мерах поддержки для разных категорий семей, а также о мероприятиях и конкурсах, связанных с этим годом. Отдельный раздел сайта собрал истории об интересных семьях и династиях, которые являются примером для жителей республики. Другим важным направлением стало очень активное участие предприятий в реализации семейной политики. Сегодня работодатели говорят не просто о привлечении кадров - вопросах заработной платы, создания достойных условий труда, безопасности, но и очень серьезно подходят к внедрению корпоративного демографического стандарта, принятого на уровне Российской Федерации и рекомендованного всем работодателям. В республике немало предприятий, причем, не только таких флагманов промышленности, как "Татнефть", "КамАЗ", но и небольших, которые активно поддерживают свои семьи. Например, выделяют денежные средства при бракосочетании или рождении детей, дарят подарки к Новому году, помогают собирать детей в школу к 1 сентября и так далее. В этом году мы впервые объявили конкурс на лучшую корпоративную практику поддержки семьи, на который уже заявились 44 предприятия. В развитии традиционных семейных ценностей всегда велик интерес к своей родословной. И в этом году мы облекли его в такую форму, как республиканский фестиваль родословной "Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез". В нем приняли участие 157 династий со всей республики, это 2 тысячи человек, среди которых были и четырехмесячные дети, и бабушки и дедушки старше 90 лет. Безусловно, одна из мер поддержки семей, что называется, на века - это открытие нового перинатального корпуса в горбольнице №7 Казани, рассчитанного на 8 тысяч родов ежегодно. - Какое событие, на ваш взгляд, является самым ярким олицетворением Года семьи в Татарстане? - Сложно что-то выделить, но я бы, наверное, отметила "Большие семейные выходные", которые прошли в каждом муниципальном районе с мая по сентябрь. В них приняли участие более 62 тысяч человек, мы увидели потенциал семей, они становились не просто зрителями, а настоящими участниками различных событий, мероприятий. Было проведено более 1 тысячи различных активностей для детей и их родителей - семейные спортивные эстафеты, семейный пикник в казанском парке имени Горького, праздник "Алые паруса семьи" на Казанской набережной, регистрация брака в национальных костюмах, чествование семейных трудовых династий, пешеходные экскурсии, семейная рыбалка, семейные походы в музей и многое другое. Например, в Балтасинком районе состоялся этнокультурный фестиваль "Шушма моңнары" в целях воспитания уважения к национальным традициям и бережного отношения к родному языку и культуре. В Нурлате организовали семейный велопробег, направленный на пропаганду здорового образа жизни и сплочение семьи. В Сабинском районе прошел "Бал влюбленных", в Буинске - парад детских колясок, в Нижнекамске в честь Дня отца провели спортивное мероприятие для отцов и сыновей. Какие-то из этих мероприятий, я уверена, заложили основу для новых добрых семейных традиций. Также Татарстан активно участвовал в мероприятиях Года семьи на федеральном уровне. В федеральном конкурсе "Это у нас семейное" приняли участие 102,7 тысячи семейных команд из 89 регионов России, в том числе 10 татарстанских команд, из них финалистами стали шесть семей. Победителем Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья" стала семья Шайхайдаровых из Камско-Устьинского района Татарстана.- Одно из важных направлений поддержки семей - предоставление различных льгот, субсидий. Что делается в этом направлении? - Конечно, знаковым событием стал указ президента РФ о статусе многодетной семьи. До этого в разных регионах многодетная семья определялась совершенно по-разному. Теперь же установлен бессрочный статус многодетных семей, имеющих трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет, если он обучается в вузе по очной форме обучения. В числе мер поддержки многодетных семей - субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (количество получателей в республике - 232,4 тысячи человек), субсидия на приобретение лекарств детям до шести лет (количество получателей - 53,1 тысячи детей), субсидия на проезд обучающимся в общеобразовательных организациях до окончания обучения (66,1 тысячи детей). Стоит отметить, что решением раиса (главы) Татарстана для многодетных семей эти льготы в республике предоставляются без учета доходов, без учета нуждаемости, поскольку данная мера является демографической. Для поддержки семей в связи с рождением одновременно трех и более детей в республике также выплачиваются единовременное и ежемесячное пособия. Количество многодетных семей в целом в республике в последнее время растет. Если в 2013 году их было чуть более 24 тысяч, то сегодня их более 55 тысяч. В Татарстане каждый пятый ребенок проживает в многодетной семье, это 177 тысяч детей. Большую долю занимают и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Если говорить об этой категории семей, то в Татарстане установлена выплата из бюджета республики - мы доводим доход семей, где воспитываются дети с инвалидностью, до уровня прожиточного минимума - не менее 13,1 тысячи рублей на каждого. Следующая большая категория семей, которые отдельно нуждаются в поддержке, это малообеспеченные семьи. Среди этих семей основную часть составляют, конечно, молодые студенческие семьи. Основные траты для них в первый год жизни - это детские принадлежности. Поэтому мы вручаем таким семьям при рождении ребенка комплект детских принадлежностей, причем, в него входит продукция татарстанских предприятий - средства гигиены и ухода, памперсы, пеленки, детский комбинезон. Порядка 2 тысяч таких комплектов предоставляется ежегодно бесплатно семьям с низкими доходами при рождении ребенка. Для малообеспеченных семей с детьми предусмотрена и субсидия на приобретение лекарств в размере 10 тысяч рублей до достижения ребенком трех лет. Это очень популярная мера, ею пользуются порядка 6 тысяч детей ежегодно. Уникальной демографической мерой является единовременная выплата женщинам, проживающим в сельской местности: при рождении первого ребенка женщинам до 25 лет выплачивается 50 тысяч рублей, при рождении третьего и каждого последующего ребенка женщинам до 29 лет - 100 тысяч рублей. Это помогло нам сохранить уровень первых рождений на селе, с 2018 года данной мерой поддержки воспользовались 14,1 тысячи женщин. В целом по республике доля первых рождений составляет 39%. Если мы не будем поддерживать рождение детей на селе, развивать там инфраструктуру, то столкнемся с высоким выбытием населения. А перед нами стоит задача в корне поменять ситуацию с рождением и первого ребенка, и последующих, потому что сегодня средний возраст рождения первого ребенка увеличился и приближается к 29 годам. В целом, на меры социальной поддержки семьям с детьми в 2024 году направлен каждый второй рубль, предусмотренный министерству труда, занятости и социальной защиты Татарстана. - Какие меры морального стимулирования семей действуют в республике? - Еще в 2000 году у нас была учреждена государственная награда – медаль "Ана даны – Материнская слава", которой награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие пять и более детей. В этом году решением раиса (главы) республики данная выплата увеличена в два раза. Матерям, награжденным медалью, выплачивается 100 тысяч рублей, а для матерей, воспитавших шесть и более детей, размер выплаты увеличивается на 20 тысяч рублей из расчета на каждого последующего ребенка. С 2000 года медалью "Ана даны – Материнская слава" награждены 1,6 тысячи матерей. Также в 2022 году у нас появилась новая государственная награда в целях повышения авторитета семьи и престижа родительского труда - медаль "Родительская доблесть" для семей, которые воспитывают семерых и более детей. Она вручается обоим родителям. При наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Этой медалью с 2022 года награждены 13 семей (24 человека). - Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей и для организаций социального обслуживания. Какие новшества появились здесь? - Действительно, помимо мер социальной поддержки оказывается большой комплекс социальных услуг. Это все, что касается помощи и поддержки семей, где воспитываются дети с инвалидностью. В Татарстане на сегодняшний день проживают 18 тысяч детей с инвалидностью, действует 17 реабилитационных центров, из них 11 оказывают услуги несовершеннолетним. Сегодня Татарстан прошел конкурсный отбор и получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью повышения жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, расширения возможностей реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. В следующем году мы реализуем комплекс мер по созданию мини-реабилитационных центров шаговой доступности. На базе комплексных центров социального обслуживания населения будет создано шесть таких домашних микрореабилитационных центров, 11 пунктов проката реабилитационного оборудования. Все они откроются в течение следующего года. Кроме того, при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализация комплекса мер по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей. В рамках этой программы будут созданы специализированные социальные сервисы, в том числе игротерапевтические кабинеты, кабинеты примирения и согласия, пункты социального проката для малообеспеченных семей, службы экстренного реагирования и межведомственные выездные службы по отработке случаев жестокого обращения. В реализации задействованы 20 центров соцобслуживания и семь социальных приютов для детей и подростков. Участниками станут более 400 несовершеннолетних и 500 родителей. К целевым группам относятся: несовершеннолетние, совершившие попытку суицида, несовершеннолетние и их родители, прибывшие из зон боевых действий, родители, не исполняющие своих обязанностей, дети, проявляющие насилие и склонные к деструктивному поведению, женщины с детьми, находящиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения. В частности, в этом году мы уже начали создавать на базе приютов семейные гостиные, где родители могут провести время со своими детьми, находящимися в приюте в силу сложившихся обстоятельств. И мы сегодня целенаправленно проводим в приютах родительские дни, чтобы ребенок видел, что он нужен родителям. И, конечно, одним из условий возврата ребенка в семью является активное участие родителей в жизни ребенка, когда он находится в приюте.- Глава Татарстана Рустам Минниханов еще при старте Года семьи поручил уделить особое внимание семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Что сделано в этом направлении? Какие меры поддержки участников СВО и их семей действуют в республике? - В Татарстане ведется системная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей, выстроена четкая схема взаимодействия промышленных предприятий, бизнес-сообщества, волонтерского движения и органов местного самоуправления. В республике создан единый ресурс - сайт "Забота о СВОИХ", где собраны все меры поддержки участников СВО и их семей, действующие на территории Татарстана, в числе которых имущественная, финансовая и нематериальная помощь. Основные меры - это различные выплаты, которые связаны с помощью тем, кто проходит службу по контракту в наших именных батальонах "Алга", "Тимер", "Батыр". Прежде всего, это выплаты, которые назначаются при заключении контракта. Если же говорить о семьях, то самая, наверное, основная выплата, которую мы ввели первой, это единовременная выплата на детей военнослужащих в размере 20 тысяч рублей. Выплаты осуществляют на основании сведений военкоматов, сегодня этот порядок упрощен, все документы можно оформить в МФЦ. По состоянию на 1 декабря, количество получателей данной выплаты превысило 20,9 тысячи детей. Помимо этого, у нас предоставляется бесплатное питание для детей участников СВО в учебных заведениях. На федеральном уровне с 2024 года законодательно закреплено право детей участников специальной военной операции на зачисление в детские сады и школы в приоритетном порядке, на первоочередное зачисление в колледжи и получение путевок в детские оздоровительные центры. Участники специальной военной операции и их дети получили право поступать на бюджетные места в вузы в пределах установленной квоты. Действует приоритетное право на получение путевок в летнюю оздоровительную кампанию. Такие меры поддержки, как приоритетное зачисление на реабилитацию, касаются не только самих участников СВО, но и их детей, родителей, им доступно приоритетное получение услуг на дому. Надомная социальная помощь родителям участников СВО оказывается бесплатно. У нас более 200 человек - членов семей участников СВО находятся сегодня на социальном обслуживании. С учетом того, что у нас много участников СВО - жителей сельской местности, серьезной мерой поддержки является субсидия на подключение к сетям газоснабжения. Есть субсидия на проведение газа внутри участка домовладения в пределах 100 тысяч рублей. Это тоже востребованная мера, и ею пользуются не только сами участники СВО, но и члены их семей. Мы, конечно, активно задумываемся о возвращении ребят. Сегодня уже видим, что встает сразу несколько вопросов - медицинская реабилитация, протезирование, адаптация жилого помещения под их нужды. По линии фонда защитников Отечества реализуются две большие программы на федеральные средства - программа по обеспечению высокотехнологичными протезами и программа по адаптации жилого помещения. Мы сегодня также говорим о социальной реабилитации - умении обслуживать себя для людей с инвалидностью. Для очень сложных случаев, когда нужна постоянная посторонняя помощь, мы открыли на базе реабилитационного центра "Идель" отделение на 10 коек, оснастили его всем необходимым оборудованием. Отдельно мы готовим также центры социальной реабилитации в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Сегодня ведется работа и по переподготовке, повышению квалификации нашего персонала, потому что для реабилитации возвращающихся с СВО ребят и нашим сотрудникам требуются определенные навыки, определенные характерологические, психологические особенности. Еще один серьезный вопрос - обеспечение занятости. Мы тесно работаем с учреждениями образования, работодателями. Трудовые гарантии всех участников СВО закреплены Трудовым кодексом РФ, согласно которому работодатель не может уволить работника из-за призыва на военную службу по мобилизации. Трудовой договор с гражданином приостанавливается, заработная плата не начисляется, однако за ним сохраняется рабочее место, а также все социально-трудовые гарантии, права на предоставление которых были получены до начала военной службы (например, дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий). Если есть желание сменить работу, у нас большое количество предложений на рынке труда - порядка 35 тысяч на сегодняшний день, и ребята могут устроиться на работу уже по тем направлениям, которые им интересны. Кроме того, есть возможность пройти переобучение. Сегодня, например, 20 человек прошли обучение по совершенно новым профессиональным специальностям, 16 из них уже трудоустроены, с тремя мы ведем работу. Работа по обучению, переобучению вернувшихся с СВО будет продолжена, в том числе в рамках нового национального проекта "Кадры". Помимо этого, мы проводим специализированные ярмарки вакансий. В этом году уже провели 24 ярмарки исключительно для участников СВО, куда работодатели приходят с конкретными предложениями для ребят, обладающих определенными навыками после СВО. Также у участников СВО есть возможность получить поддержку на открытие собственного дела - 145 тысяч рублей. Восемь человек у нас уже воспользовались этой возможностью. И это не только непосредственно вернувшиеся со специальной военной операции ребята, но и члены их семей, жены, например. У нас есть два ярких примера: жена одного из участников открыла косметологический кабинет, другая - массажный. До этого мы их обучили, дали соответствующие навыки. У нас есть возможность и заново трудоустроить тех, кто после возвращения не захотел работать на прежнем рабочем месте. 110 человек заявляли об этом, 73 человека мы уже трудоустроили, остальные - в подборе вакансий или проходят обучение. Здесь мы тесно работаем с фондом защитников Отечества, военкоматами, социальным фондом. И конечно, для работодателей тоже важна поддержка. У нас в бюджете заложена определенная сумма, которая позволяет компенсировать работодателю затраты на устройство рабочего места для человека с ограниченными возможностями - 73,6 тысячи рублей для адаптации рабочего места. - Какие еще вопросы, на ваш взгляд, требуют решения в ближайшее время для поддержки семей участников СВО? - Сегодня уже есть понимание, и все работодатели тоже об этом говорят, что необходимо решать и жилищный вопрос. И это, прежде всего, именно в интересах семьи. Запрос на жилье большой, причем, речь не обязательно идет о жилье в собственность, это касается и развития рынка арендного жилья. Это то, над чем мы планируем в перспективе работать.

https://ria.ru/20241215/zaripova-1989766761.html

https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989766577.html

https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989765799.html

https://ria.ru/20241213/minnikhanov-1989047051.html

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общество, россия, казань, москва, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)