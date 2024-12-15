https://ria.ru/20241215/zaripova-1989766761.html

Зарипова: участников СВО в Татарстане готовы переобучить и трудоустроить

Зарипова: участников СВО в Татарстане готовы переобучить и трудоустроить - РИА Новости, 17.12.2024

Зарипова: участников СВО в Татарстане готовы переобучить и трудоустроить

Возвращающиеся в Татарстан участники специальной военной операции могут получить помощь в переобучении, новом трудоустройстве, открытии собственного дела, в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-15T10:30

2024-12-15T10:30

2024-12-17T18:30

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Возвращающиеся в Татарстан участники специальной военной операции могут получить помощь в переобучении, новом трудоустройстве, открытии собственного дела, в сельской местности предусмотрена субсидия на подключение к сетям газоснабжения, сообщила РИА Новости министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова."Серьезный вопрос - обеспечение занятости. Мы тесно работаем с учреждениями образования, работодателями. Трудовые гарантии всех участников СВО закреплены Трудовым кодексом РФ, согласно которому работодатель не может уволить работника из-за призыва на военную службу по мобилизации. Трудовой договор с гражданином приостанавливается, заработная плата не начисляется, однако за ним сохраняется рабочее место, а также все социально-трудовые гарантии, права на предоставление которых были получены до начала военной службы", - сказала Зарипова в интервью РИА Новости.По информации министра, если у вернувшихся участников СВО есть желание сменить работу, им готовы предложить большое количество вакансий - сегодня на рынке труда республики их порядка 35 тысяч. Регулярно проводятся специализированные ярмарки вакансий, в этом году исключительно для участников СВО избыло организовано 24. Работодатели приходят на них с конкретными предложениями для ребят, обладающих определенными навыками после СВО.Кроме того, есть возможность пройти переобучение. Сегодня 20 человек прошли обучение по совершенно новым специальностям, 16 из них уже трудоустроены."Также у участников СВО есть возможность получить поддержку на открытие собственного дела - 145 тысяч рублей. Восемь человек у нас уже воспользовались этой возможностью. И это не только непосредственно вернувшиеся со специальной военной операции ребята, но и члены их семей, жены, например. У нас есть два ярких примера: жена одного из участников открыла косметологический кабинет, другая - массажный. До этого мы их обучили, дали соответствующие навыки", - добавила министр.По словам Зариповой, с учетом того, что в республике много участников СВО - жителей сельской местности, серьезной мерой поддержки является субсидия на подключение к сетям газоснабжения - субсидия на проведение газа внутри участка домовладения в пределах 100 тысяч рублей. По ее информации, это востребованная мера, которой могут воспользоваться не только сами участники СВО, но и члены их семей.

https://ria.ru/20241215/tatarstan-1989766577.html

https://ria.ru/20241214/tatarstan-1989449615.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика татарстан (татарстан)