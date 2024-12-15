https://ria.ru/20241215/zagryaznenie-1989312189.html
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе
Объём загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", перевозивших нефтепродукты, устанавливается, на месте... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:35
2024-12-15T15:35
2024-12-15T15:51
керченский пролив
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303432_0:230:790:674_1920x0_80_0_0_ed87b66b85851ef08f8ff33d9e03fee7.jpg
МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Объём загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", перевозивших нефтепродукты, устанавливается, на месте работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды России."Объём загрязнения устанавливается. На месте работают специалисты территориального Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора и Минприроды России", - говорится в сообщении.В свою очередь Южное управление Росприроднадзора добавило, что его сотрудники работают на месте вместе с представителями Морспасслужбы."Специалисты Росприроднадзора сейчас находятся на месте, работают совместно с коллегами из Морспасслужбы. Проводят необходимые замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов" , - сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html
https://ria.ru/20241215/tankery-1989311048.html
керченский пролив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303432_0:236:790:829_1920x0_80_0_0_125e724f01ffcf63709eb48b30768a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе
В Керченском проливе устанавливается объем загрязнения после крушения танкеров