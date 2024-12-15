https://ria.ru/20241215/zagryaznenie-1989312189.html

Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе

Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024

Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе

Объём загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", перевозивших нефтепродукты, устанавливается, на месте... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:35

2024-12-15T15:35

2024-12-15T15:51

керченский пролив

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303432_0:230:790:674_1920x0_80_0_0_ed87b66b85851ef08f8ff33d9e03fee7.jpg

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Объём загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", перевозивших нефтепродукты, устанавливается, на месте работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды России."Объём загрязнения устанавливается. На месте работают специалисты территориального Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора и Минприроды России", - говорится в сообщении.В свою очередь Южное управление Росприроднадзора добавило, что его сотрудники работают на месте вместе с представителями Морспасслужбы."Специалисты Росприроднадзора сейчас находятся на месте, работают совместно с коллегами из Морспасслужбы. Проводят необходимые замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов" , - сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.

https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html

https://ria.ru/20241215/tankery-1989311048.html

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керченский пролив, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе