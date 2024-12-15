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Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
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15:35 15.12.2024 (обновлено: 15:51 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/zagryaznenie-1989312189.html
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе
Объём загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", перевозивших нефтепродукты, устанавливается, на месте... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:35
2024-12-15T15:51
керченский пролив
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Объём загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", перевозивших нефтепродукты, устанавливается, на месте работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды России."Объём загрязнения устанавливается. На месте работают специалисты территориального Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора и Минприроды России", - говорится в сообщении.В свою очередь Южное управление Росприроднадзора добавило, что его сотрудники работают на месте вместе с представителями Морспасслужбы."Специалисты Росприроднадзора сейчас находятся на месте, работают совместно с коллегами из Морспасслужбы. Проводят необходимые замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов" , - сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
https://ria.ru/20241215/tanker-1989308008.html
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керченский пролив, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Росприроднадзор устанавливает объем загрязнения в Керченском проливе

В Керченском проливе устанавливается объем загрязнения после крушения танкеров

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Объём загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", перевозивших нефтепродукты, устанавливается, на месте работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды России.
"Объём загрязнения устанавливается. На месте работают специалисты территориального Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора и Минприроды России", - говорится в сообщении.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
При крушении танкеров в Керченском проливе погиб один из моряков
Вчера, 14:39
В свою очередь Южное управление Росприроднадзора добавило, что его сотрудники работают на месте вместе с представителями Морспасслужбы.
"Специалисты Росприроднадзора сейчас находятся на месте, работают совместно с коллегами из Морспасслужбы. Проводят необходимые замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов" , - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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Керченский проливРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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