В Сумах прогремел очередной взрыв
Очередной взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает агентство "РБК-Украина".
Ранее в воскресенье украинское издание "Общественное Сумы" сообщало о взрыве в городе.
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"Еще один взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информагентства.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Сумской области звучит менее получаса.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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