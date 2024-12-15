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В Сумах прогремел очередной взрыв - РИА Новости, 15.12.2024
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В Сумах прогремел очередной взрыв
В Сумах прогремел очередной взрыв - РИА Новости, 15.12.2024
В Сумах прогремел очередной взрыв
Очередной взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T18:01
2024-12-15T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает агентство "РБК-Украина". Ранее в воскресенье украинское издание "Общественное Сумы" сообщало о взрыве в городе. "Еще один взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информагентства. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Сумской области звучит менее получаса. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел очередной взрыв

Очередной взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает агентство "РБК-Украина".
Ранее в воскресенье украинское издание "Общественное Сумы" сообщало о взрыве в городе.
«
"Еще один взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информагентства.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Сумской области звучит менее получаса.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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