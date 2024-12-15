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В Сумах прогремел очередной взрыв

В Сумах прогремел очередной взрыв - РИА Новости, 15.12.2024

В Сумах прогремел очередной взрыв

Очередной взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T18:01

2024-12-15T18:01

2024-12-15T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает агентство "РБК-Украина". Ранее в воскресенье украинское издание "Общественное Сумы" сообщало о взрыве в городе. "Еще один взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информагентства. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Сумской области звучит менее получаса. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины