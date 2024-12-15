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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 15.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в воскресенье в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:31
2024-12-15T12:31
2024-12-15T12:31
специальная военная операция на украине
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харьков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрыв раздался в воскресенье в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 12.00 мск звучит в Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, харьков, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв